Настя Каменских показала первые свадебные фото

Звездная пара подтвердила свои отношения

Настя Каменских и Потап женятся Фото: пресс-служба

Сегодня, 23 мая, состоится свадьба Насти Каменских и Потапа. Артисты наконец официально подтвердили свои отношения. Торжественная церемония бракосочетания, по некоторой информации, состоится за Киевом. В преддверии радостного события Настя Каменских показала первые свадебные фото.

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На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок, на котором позирует у окна в халате с надписью "Bride" ("Невеста").

Свадьба Насти и Потапа: первое фото Фото: instagram.com/kamenskux

Также Настя Каменских продемонстрировала свадебные прическу и макияж.

Настя Каменских в день свадьбы Фото: instagram.com/kamenskux

Судя по всему, Настя Каменских уже в образе, осталось лишь надеть главный аттрибут невесты – свадебное платье.

Для церемонии певица выбрала безупречное свадебное платье от Luxury Bridal Store "Novias".

Поделиться своей радостью в самый важный день Потап и NK решили из-за любви к своим поклонникам, с верой в то, что они разделят самые искренние чувства в этот особенный день. Алексей Потапенко и Настя Каменских искренне влюблены и счастливы.

Отметим, отношения Насти Каменских и Потапа публика обсуждает уже несколько лет, и на то есть причины. Мы подготовили ТОП-7 очевидных фактов, которые уже давно подтверждали, что Настю Каменских и Потапа объединяет не только творчество.

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