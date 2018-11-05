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Настя Каменских показала спортивные тренировки под свой зажигательный трек

Певица не так давно выпустила новый хит

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:13
Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux
Настя Каменских. Фото: instagram/kamenskux

Известная певица Настя Каменских недавно порадовала поклонников выходом нового хита "Попа, как у Ким" (имеется в виду Ким Кардашьян).

На своей странице в Instagram Настя опубликовала фото и видео с тренировками. В ролике звучит ее новая песня.

"Мне безумно приятно, что мой новый трек звучит не только на танцполах, но и в спортзалах. Каждый раз переходя по хештегу #попакакуким я вижу не просто ваши видео с тренировки. Я вижу сильных, целеустремленных девушек, которые работают над собой и это вызывает у меня нечто больше, чем восторг", – подписала фото и видео Каменских.

(Чтобы просмотреть видео, необходимо пролистать фото, нажав на стрелку справа – ред.).

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Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Напомним, Настя Каменских разместила забавный фотоколлаж в соцсети. Слева позирует сама Каменских в красном платье с высоким разрезом и оголенными плечами, а справа запечатлен Потап в очень похожем наряде.

Кроме этого Настя Каменских покорила новым трогательным образомНа опубликованном в Instagram снимке певица позирует в черном жакете на голое тело.

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Каменских певица Настя Каменских тренировки
Источник: "Сегодня"
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