Настя Каменских показала спортивные тренировки под свой зажигательный трек
Певица не так давно выпустила новый хит
Известная певица Настя Каменских недавно порадовала поклонников выходом нового хита "Попа, как у Ким" (имеется в виду Ким Кардашьян).
На своей странице в Instagram Настя опубликовала фото и видео с тренировками. В ролике звучит ее новая песня.
"Мне безумно приятно, что мой новый трек звучит не только на танцполах, но и в спортзалах. Каждый раз переходя по хештегу #попакакуким я вижу не просто ваши видео с тренировки. Я вижу сильных, целеустремленных девушек, которые работают над собой и это вызывает у меня нечто больше, чем восторг", – подписала фото и видео Каменских.
(Чтобы просмотреть видео, необходимо пролистать фото, нажав на стрелку справа – ред.).
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Напомним, Настя Каменских разместила забавный фотоколлаж в соцсети. Слева позирует сама Каменских в красном платье с высоким разрезом и оголенными плечами, а справа запечатлен Потап в очень похожем наряде.
Кроме этого Настя Каменских покорила новым трогательным образом. На опубликованном в Instagram снимке певица позирует в черном жакете на голое тело.