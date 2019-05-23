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Настя Каменских показала свадебное платье

Смотрите свадебный образ Насти Каменских

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:51
Настя Каменских в день свадьбы
Настя Каменских в день свадьбы
Фото: instagram.com/kamenskux

Сегодня, 23 мая, Настя Каменских и Потап поженились. Невеста ранее показала свой праздничный образ – прическу и макияж. К тому же в сети появилось видео с торжественной церемонии бракосочетания. А теперь Настя Каменских показала свое свадебное платье.

Смотрите также видео о том, как Настя Каменских отпраздновала 30-летие:

Для церемонии Настя Каменских выбрала безупречное свадебное платье от Luxury Bridal Store "Novias". Праздничный наряд выгодно подчеркнул фигуру невесты. Свадебное платье Насти Каменских – облегающее, певица сделала выбор в пользу популярного сегодня фасона – "рыбка".

Свадебное платье Насти Каменских
Свадебное платье Насти Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Поделиться своей радостью в самый важный день Потап и NK решили из-за любви к своим поклонникам, с верой в то, что они разделят самые искренние чувства в этот особенный день. Алексей Потапенко и Настя Каменских искренне влюблены и счастливы. Поздравить молодоженов пришли украинские знаменитости, среди которых Тина Кароль, Оля Полякова, Юрий Горбунов и другие.

Отметим, отношения Насти Каменских и Потапа публика обсуждает уже несколько лет, и на то есть причины. Мы подготовили ТОП-7 очевидных фактов, которые уже давно подтверждали, что Настю Каменских и Потапа объединяет не только творчество

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