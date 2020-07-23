Настя Каменских показала точеную фигуру в облегающем белоснежном платье: фото

Артистка приняла участие в съемках концерта телеканала "Украина"

Обладательница роскошной фигуры, певица Настя Каменских в который раз показала, что находится в прекрасной форме. Артистка приняла участие в съемках праздничного концерта канала "Украина" ко Дню Независимости, который выйдет в эфире 24 августа. Певица выступила на стеклянном мосту, откуда открывается роскошный вид на Левый берег Киева.

Настя Каменских Фото: пресс-служба

"Я родилась в Киеве и безумно люблю родной город, но таким красивым увидела его впервые – все никак не хватало времени приехать сюда и прогуляться по мосту. А тут съемка в таком красивом месте. В который раз убеждаюсь, что мы живем в невероятной стране! Сам номер получился очень трогательным, а потрясающие виды Киева наполнили его особенной праздничной атмосферой. Все подробности раскрыть не могу, но уверенна, вам понравится", – прокомментировала Каменских.

Настя Каменских Фото: пресс-служба

Для съемки Настя выбрала достаточно скромный и в то же время эффектный наряд – белое силуэтное платье, которое повторяет изгибы ее соблазнительной фигуры. В качестве аксессуаров – пояс в тон платью, серьги с жемчугом и массивное украшение для волос из настоящих цветов. Высокая прическа в виде объемного пучка подчеркивает нежный образ Насти.

Как Настя Каменских покоряет Латинскую Америку, смотрите в видеосюжете:

Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Несколько дней назад состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина в Харькове, Верки Сердючки на Крещатике, Веры Брежневой и MONATIK в одном из пляжных комплексов Киева.

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