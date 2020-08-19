Настя Каменских полностью обнажилась в поле: откровенное фото

Певица призналась, что нередко уезжает за город, чтобы побыть на природе

Украинская певица Настя Каменских опубликовала откровенное фото на своей странице в Instagram. Ранее Настя нередко радовала подписчиков подобными снимками, но позже стала делать это намного реже.

На фото артистка позирует полностью обнаженной посреди поля, слегка прикрывшись веткой цветов.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

"У меня есть традиция – каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого. Когда ничто не мешает стать единым целым со Вселенной, которая создала нас. Только я и природа, и ничто – ни одежда, ни мысли, ни окружающие – не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений", – подписала публикацию Каменских.

Подписчики артистки, как всегда, разделились на два лагеря: кому-то фото Насти пришлось по душе, другие же наоборот – против столь откровенных фотографий.

Потап лирически поздравил Настю Каменских с Днем рождения – смотрите видео:

Напомним, Потап и Настя Каменских показали, как проводят выходной в центре Киева. Ранее мы писали, что Потап рассказал о жуткой аварии, в которую попала Настя Каменских.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться