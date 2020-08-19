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Настя Каменских полностью обнажилась в поле: откровенное фото

Сегодня, 12:32

Певица призналась, что нередко уезжает за город, чтобы побыть на природе

Украинская певица Настя Каменских опубликовала откровенное фото на своей странице в Instagram. Ранее Настя нередко радовала подписчиков подобными снимками, но позже стала делать это намного реже.

На фото артистка позирует полностью обнаженной посреди поля, слегка прикрывшись веткой цветов.

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

"У меня есть традиция – каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела. Только я, наедине, и больше никого. Когда ничто не мешает стать единым целым со Вселенной, которая создала нас. Только я и природа, и ничто – ни одежда, ни мысли, ни окружающие – не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений", – подписала публикацию Каменских.

Подписчики артистки, как всегда, разделились на два лагеря: кому-то фото Насти пришлось по душе, другие же наоборот – против столь откровенных фотографий.

Потап лирически поздравил Настю Каменских с Днем рождения – смотрите видео:

Напомним, Потап и Настя Каменских показали, как проводят выходной в центре Киева. Ранее мы писали, что Потап рассказал о жуткой аварии, в которую попала Настя Каменских.

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