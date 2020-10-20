Настя Каменских полностью разделась в бассейне: "Свобода быть собой"

Подписчики Насти снова разделились на два лагеря: одним фото нравится, другие негодуют

Настя Каменских уже давно балует Instagram своими обнаженными фото. Если есть что показать, то почему не показать? И на этот раз певица тоже решила поделиться с миром снимком своей подтянутой фигуры: для одних – хорошее настроение с утра, а для других – большая мотивация!

На очередном солнечном кадре полностью обнаженная Каменских стоит в бассейне. Певица не раз признавалась, что любит снять с себя одежду, чтобы почувствовать единение с природой и обрести ощущение свободы.

"Свобода быть собой, принятие и любовь к себе – ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам", – пишет в описании к фото Настя.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

И снова подписчики Насти разделились на два лагеря: одни восхищаются, другие возмущаются. Ох, нелегка и неказиста жизнь известного артиста! Шутка. На негатив Настя внимания не обращает, чего и вам желаем!

В семье Насти Каменских и Потапа – пополнение. Подробнее – в видеосюжете:

Недавно Каменских обрадовала публику фото, на котором она позирует топлес на балконе. Ранее певица показала, как выглядит утром без макияжа (спойлер: классно выглядит).

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