Настя Каменских полностью разделась в бассейне: "Свобода быть собой"
Подписчики Насти снова разделились на два лагеря: одним фото нравится, другие негодуют
Настя Каменских уже давно балует Instagram своими обнаженными фото. Если есть что показать, то почему не показать? И на этот раз певица тоже решила поделиться с миром снимком своей подтянутой фигуры: для одних – хорошее настроение с утра, а для других – большая мотивация!
На очередном солнечном кадре полностью обнаженная Каменских стоит в бассейне. Певица не раз признавалась, что любит снять с себя одежду, чтобы почувствовать единение с природой и обрести ощущение свободы.
"Свобода быть собой, принятие и любовь к себе – ценнейшие дары, которые каждый человек может преподнести себе сам", – пишет в описании к фото Настя.
И снова подписчики Насти разделились на два лагеря: одни восхищаются, другие возмущаются. Ох, нелегка и неказиста жизнь известного артиста! Шутка. На негатив Настя внимания не обращает, чего и вам желаем!
В семье Насти Каменских и Потапа – пополнение. Подробнее – в видеосюжете:
Недавно Каменских обрадовала публику фото, на котором она позирует топлес на балконе. Ранее певица показала, как выглядит утром без макияжа (спойлер: классно выглядит).
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