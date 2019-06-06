Настя Каменских появилась на обложке американского глянца: фото

Певица украсила обложку популярного издания в сексуальном образе

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских часто удивляет поклонников откровенными фото. Недавно Каменских опубликовала снимок, на котором позирует в душе, непринужденно прикрывая рукой обнаженную грудь.

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А теперь Настя Каменских поделилась с подписчиками знаковым событием – певица снялась для популярного американского глянца. На обложке журнала El Espacialito Настя Каменских появилась в коротком серебристом платье с глубоким декольте. Сверкающий наряд гармонировал с босоножками и макияжем в тон. Фото певица опубликовала на своей странице в Instargam.

"Я всегда мечтала создавать музыку, которая не знает границ! Безумно счатслива быть на обложке El Espacialito – одного из самых масштабных испаноязычных журналов в Америке! Дальше – больше!", – поделилась артистка.

Настя Каменских на обложке американского глянца

Кроме того, Настя Каменских дала изданию интервью о своем творчестве и пути к успеху.

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