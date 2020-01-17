Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Настя Каменских появилась в Playboy: фото 18+

Певица дала интервью мексиканскому журналу Playboy

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:29
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: пресс-служба

NK | Настя Каменских, которая первой среди украинских исполнителей покорила сердца миллионов слушателей за океаном, в Латинской Америке, дала интервью мексиканскому журналу Playboy.

Мама Насти Каменских записала дуэт с Аллой Кудлай. Подробности в сюжете:

В разговоре с журналистами NK рассказала о планах еще ближе познакомить Мексику с украинской культурой и творчеством и посетить страну с концертом. После того, как артистку пригласили презентовать там свой новый трек Elefante, ее песни полюбились латиноамериканцам. "Я много раз была в Мексике в качестве туриста, и уже в качестве артиста, но это только начало. Теперь в моих планах приехать туда с концертом. В этой стране мне нравится все, а особенно – люди, которые всегда поют, танцуют и радуются жизни", – отметила NK.

Настя Каменских также призналась, что Латинская Америка интересовала ее еще в детстве, ведь ее родители какое-то время жили в Мексике и много рассказывали о культуре этого региона.

Настя Каменских для Playboy
Настя Каменских для Playboy
Фото: пресс-служба

В интервью артистка также поделилась секретом, что ей помогает практиковать испанский, которая она выучила всего за 1,5 года. "Я люблю латиноамериканскую музыку, и мне всегда хотелось понимать, о чем эти песни, понимать язык. Это мотивировало меня выучить испанский. Практиковать разговорную речь мне помогают мексиканские мыльные оперы, я их столько пересмотрела, что уже и сложно вспомнить все названия", – рассказала Настя.

Совсем скоро артистка порадует новым треком Miami, который записала совместно с одним из самых успешных исполнителей регетона в мире, кубинским певцом Джейкобом Форевером (Jacob Forever), и молодым доминиканским исполнителем Джесси Франко (Jessy Frank). Премьера песни состоится 24 января.

Настя Каменских дала интервью мексиканскому глянцу
Настя Каменских дала интервью мексиканскому глянцу
Фото: пресс-служба

Своим творчеством NK открывает Украину миру. Свой трек Elefante, в котором латинские ритмы соединились с украинской сопилкой, она представила в Мексике, куда ее пригласили после фурора трека Peligroso. Сейчас Elefante покоряет радио США, Канады и Мексики SiriusXM Venus. Кроме того, песня звучит на борту самолетов американских авиалиний JetBlue и на популярном радио iHeart.

Стоит отметить, что клип Elefante всего за 8 недель набрал больше 20 миллионов просмотров. А дебютный англо-испаноязычный трек NK Peligroso, возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV и привлек внимание популярного пуэрториканского исполнителя Де Ла Гетто, – так в результате появился совместный ремикс на Peligroso.

Ранее мы также писали, что Настя Каменских предстала с новой прической.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Звездные красотки на отдыхе: Настя Каменских VS Надя Дорофеева Новогодние каникулы звезд: где отдыхают Каменских, Осадчая, MONATIK и другие Идеальные дни: Каменских и Потап вместе отдыхают в Мексике
Настя Каменских Playboy NK
Реклама

Новости партнеров

Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Ученые связали рак с физической активностью
Ученые связали рак с физической активностью
Филиппа Киркорова выгнали из роскошной квартиры за долги
Филиппа Киркорова выгнали из роскошной квартиры за долги
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 14:35Шоу-бизнес

История любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Сегодня, 11:17Fun

Крещение 2020: ТОП-10 правил и ошибок купания

Сегодня, 09:52Fun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

Сегодня, 09:15Техно

Названы ТОП-3 самых ненадежных кроссовера

Сегодня, 08:48Fun

17 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 16:45Fun

Слон разогнал напуганных туристов: курьезное видео

Вчера, 14:53Шоу-бизнес

Евровидение 2020: появились первые ставки на победителя

Вчера, 12:08Афиша

"Пришли в себя после праздников?": Уилл Смит и Мартин Лоуренс обратились к украинцам

Вчера, 08:25Fun

Парень сделал необычное фото на отдыхе в Египте и попал в тюрьму

Вчера, 08:17Fun

16 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 07:41Психология

Четыре знака зодиака, которых ожидает финансовый успех

15 январяШоу-бизнес

Миша Романова дала понять, какой пластический хирург сделал ей операцию во время беременности

15 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

15 январяFun

15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

15 январяШоу-бизнес

Меган Маркл впервые после громкого заявления появилась на публике: фото

15 январяFun

"Невеста" священнослужителя после свадьбы оказалась мужчиной: фото

Новости партнеров

Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Праздничный штрудель: простой и быстрый рецепт
Рецепт лечо из красного болгарского перца
Рецепт лечо из красного болгарского перца
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Найдена связь между чисткой зубов и болезнями сердца
Найдена связь между чисткой зубов и болезнями сердца
Дочь Кузьмы показала новые свадебные фото
Дочь Кузьмы показала новые свадебные фото
Это опасно:8 самых страшных пляжей мира
Это опасно:8 самых страшных пляжей мира
Водная диета: худей быстро и дешево
Водная диета: худей быстро и дешево