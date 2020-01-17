Настя Каменских появилась в Playboy: фото 18+

Певица дала интервью мексиканскому журналу Playboy

Настя Каменских Фото: пресс-служба

NK | Настя Каменских, которая первой среди украинских исполнителей покорила сердца миллионов слушателей за океаном, в Латинской Америке, дала интервью мексиканскому журналу Playboy.

Мама Насти Каменских записала дуэт с Аллой Кудлай. Подробности в сюжете:

В разговоре с журналистами NK рассказала о планах еще ближе познакомить Мексику с украинской культурой и творчеством и посетить страну с концертом. После того, как артистку пригласили презентовать там свой новый трек Elefante, ее песни полюбились латиноамериканцам. "Я много раз была в Мексике в качестве туриста, и уже в качестве артиста, но это только начало. Теперь в моих планах приехать туда с концертом. В этой стране мне нравится все, а особенно – люди, которые всегда поют, танцуют и радуются жизни", – отметила NK.

Настя Каменских также призналась, что Латинская Америка интересовала ее еще в детстве, ведь ее родители какое-то время жили в Мексике и много рассказывали о культуре этого региона.

Настя Каменских для Playboy Фото: пресс-служба

В интервью артистка также поделилась секретом, что ей помогает практиковать испанский, которая она выучила всего за 1,5 года. "Я люблю латиноамериканскую музыку, и мне всегда хотелось понимать, о чем эти песни, понимать язык. Это мотивировало меня выучить испанский. Практиковать разговорную речь мне помогают мексиканские мыльные оперы, я их столько пересмотрела, что уже и сложно вспомнить все названия", – рассказала Настя.

Совсем скоро артистка порадует новым треком Miami, который записала совместно с одним из самых успешных исполнителей регетона в мире, кубинским певцом Джейкобом Форевером (Jacob Forever), и молодым доминиканским исполнителем Джесси Франко (Jessy Frank). Премьера песни состоится 24 января.

Настя Каменских дала интервью мексиканскому глянцу Фото: пресс-служба

Своим творчеством NK открывает Украину миру. Свой трек Elefante, в котором латинские ритмы соединились с украинской сопилкой, она представила в Мексике, куда ее пригласили после фурора трека Peligroso. Сейчас Elefante покоряет радио США, Канады и Мексики SiriusXM Venus. Кроме того, песня звучит на борту самолетов американских авиалиний JetBlue и на популярном радио iHeart.

Стоит отметить, что клип Elefante всего за 8 недель набрал больше 20 миллионов просмотров. А дебютный англо-испаноязычный трек NK Peligroso, возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV и привлек внимание популярного пуэрториканского исполнителя Де Ла Гетто, – так в результате появился совместный ремикс на Peligroso.

Ранее мы также писали, что Настя Каменских предстала с новой прической.

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