Настя Каменских позировала топлес под лучами солнца на балконе: фото

Певица призвала всех начинать день с любви к себе и с внутренней уверенности

Популярная певица не перестает впечатлять поклонников откровенными снимками. Настя Каменских снова порадовала подписчиков фотографиями, на которых блеснула своей потрясающей фигурой. Артистка опубликовала фотографии в своем Instagram-аккаунте всего несколько часов назад, но публикация уже успела собрать почти 200 тысяч лайков.

В этот раз певица позировала топлес в нижнем белье без верха на балконе.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Артистка сопроводила фотографии текстом о важности правильных мыслей:

"Я верю в то, что все в мире – это энергия. А каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн. И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим. Сначала ваши мечты будут сбываться на тонком энергетическом уровне – то есть на уровне мыслей.И только потом сбудутся в настоящем", – обратилась к фанатам Настя Каменских, позируя под лучами света.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских представила клип на трек A huevo из первого испаноязычного альбома.

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