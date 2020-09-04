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Настя Каменских представила клип на трек A huevo из первого испаноязычного альбома: громкая премьера

Сегодня, 11:04

Трек вошел в альбом певицы Ecléctica

Настя Каменских презентовала клип на трек A huevo из своего первого испаноязычного альбома Ecléctica. Видеоработа доступна для просмотра на YouTube-канале певицы.

Название альбома выбрано не случайно, ведь значение слова Ecléctica – смешение, соединение разнородных стилей, идей – передает не только концепцию альбома, характер и настроение каждого трека, но и перекликается с главным месседжем творчества NK – создавать музыку без границ, соединяя в ней мировые культуры.

"Я как настоящая девушка-космополит кайфую от невероятного симбиоза колоритных и близких мне по духу культур – украинской и мексиканской – настроение которых присутствует в каждом треке моего нового альбома. Кураж, страсть и огненный драйв слились воедино. Музыка не имеет границ, как и моя любовь к новому и экспериментам в своем творчестве", – говорит Настя Каменских.

В альбом вошли семь треков, среди которых вышедший ранее сингл Elefante, клип на который набрал более 100 миллионов просмотров.

В переводе с мексиканского сленга "a huevo" значит "круто, офигенно". В песне звучат также фразы на украинском языке, что уже стало фишкой NK в треках на иностранных языках. Клип на трек снимали еще до карантина, режиссером выступил известный клипмейкер Леонид Колосовский.

Напомним, Кристина Агилера выпустила чувственный клип на саундтрек к фильму "Мулан". Ранее The HARDKISS и MONATIK выпустили совместную песню об опасных связях.

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клип Настя Каменских
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