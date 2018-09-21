Настя Каменских представила "опасную" песню

Новый трек певица исполнила сразу на двух языках

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

С момента начала сольной карьеры Настя Каменских продолжает радовать своих поклонников яркими хитами. Артистка не ограничивается русским и украинскими языками, потому как ее новый трек вышел на испанском и английском языках. Песня называется "Peligroso", что в переводе с испанского означает "опасный". Она уже успела завоевать сердца слушателей.

И пока фанаты ждут клип, Каменских выпустили зажигательное лирик-видео.

Снимками, в отличие от песен, Насти Каменских то восхищаются, что наоборот критикуют. Артистка нередко публикует соблазнительные фото в своем Instagram-аккаунте, что вызывает волну обсуждений ее фигуры.

Недавно звезда разместила в своем профиле пикантное фото,на котором она позирует в купальнике, выходя из бассейна. Настя также рассказала, что в последнее время она увлекается плаванием и хочет выучить три новых стиля: кроль, брасс и баттерфляй.

Кроме этого, недавно Настю Каменских и Потапа заметили якобы отдыхающими вместе. И Настя, и Потап публиковали яркие фото из Позитано, что в Италии.