Настя Каменских представила сингл "Дай мне" и удивила новой прической

После громкого сольного старта Настя Каменских не заставила долго ждать очередной трек: NK представила новый сингл под названием "Дай мне". Настя всегда следует мировым тенденциям и задает их у нас. Исключением не стала и новая песня, которую для Насти написал Потап. В композиции присутствует легкий мотив 90-х в современном звучании.

"Иногда из-за гордости мы сами портим отношения, не даем друг другу объясниться и ставим точку там, где место многоточию. Каждый из нас заслуживает на второй шанс, имеет право объясниться и быть услышанным. Ведь, начав все с чистого листа, можно создать новую прекрасную историю любви. Сделайте первый шаг, дайте second chance своему будущему", – прокомментировала Настя Каменских.

Отметим, что съемки клипа на песню "Дай мне" уже состоялись, его премьера запланирована на конец марта. NK знает, что поклонники с нетерпением ждут ее новый образ, поэтому приоткрывает занавес, и несколько новых образов певицы можно увидеть в лирик-видео.

Напомним, 2 ноября 2017 в рамках собственного сольного проекта NK состоялась премьера сингла и клипа #этомояночь. Клип на сингл #этомояночь собрал более 10 миллионов просмотров на YouTube.

Недавно Настя Каменских рассказала о третьем сезоне "Рассмеши комика. Дети", будущих хитах и фишках 90-х.