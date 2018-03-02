Настя Каменских представила сингл "Дай мне" и удивила новой прической

Сегодня, 13:30

В композиции присутствует легкий мотив 90-х в современном звучании

Настя Каменских
Настя Каменских

После громкого сольного старта Настя Каменских не заставила долго ждать очередной трек: NK представила новый сингл под названием "Дай мне". Настя всегда следует мировым тенденциям и задает их у нас. Исключением не стала и новая песня, которую для Насти написал Потап. В композиции присутствует легкий мотив 90-х в современном звучании.

"Иногда из-за гордости мы сами портим отношения, не даем друг другу объясниться и ставим точку там, где место многоточию. Каждый из нас заслуживает на второй шанс, имеет право объясниться и быть услышанным. Ведь, начав все с чистого листа, можно создать новую прекрасную историю любви. Сделайте первый шаг, дайте second chance своему будущему", – прокомментировала Настя Каменских.

Отметим, что съемки клипа на песню "Дай мне" уже состоялись, его премьера запланирована на конец марта. NK знает, что поклонники с нетерпением ждут ее новый образ, поэтому приоткрывает занавес, и несколько новых образов певицы можно увидеть в лирик-видео.

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Напомним, 2 ноября 2017 в рамках собственного сольного проекта NK состоялась премьера сингла и клипа #этомояночь. Клип на сингл #этомояночь собрал более 10 миллионов просмотров на YouTube.

Недавно Настя Каменских рассказала о третьем сезоне "Рассмеши комика. Дети", будущих хитах и фишках 90-х.
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"Сегодня"

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