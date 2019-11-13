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Настя Каменских призналась, как ее мама относится к Потапу

Певица раскрыла подробности отношений ее самых близких людей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:01
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно показала фото с Потапом в бассейне, раскрыла подробности взаимоотношений ее мамы Лидии Петровны с супругом и артистом Потапом (Алексеем Потапенко).

Настя Каменских поделилась подробностями свадьбы:

Украинская исполнительница разоткровенничалась во время одного из своих выступлений в Киеве. Со сцены Настя Каменских начала публично рассказывать о достоинствах ее звездного супруга. Более того, она отметила, что Потап не только относится к числу лучшего мужа и любовника, но и замечательный зять.

Мама Насти Каменских – Лидия Петровна
Мама Насти Каменских – Лидия Петровна
Фото: instagram.com/kamenskux

"Потап – лучший любовник, друг, муж, папа и, конечно, зять. Он очень романтичный, его очень любит моя мама, они довольно часто общаются друг с другом", – заявила украинская артистка со сцены.

Ранее мы также рассказали, что указано в райдере Насти Каменских. Ко всему, недавно Потап поделился впечатлениями о новом образе Насти Каменских. Музыкант вспомнил забавный случай, когда Настя Каменских вернулась домой в непривычном амплуа.

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