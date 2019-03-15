Настя Каменских: В следующем году я стану в номинацию премии "Грэмми"
Певица NK рассказала о своих творческих планах
Певица Настя Каменских занялась сольной карьерой полтора года назад с песней "Это моя ночь". За это время у артистки появились и другие работы, среди которых зажигательная композиция Peligroso, с которой NK покоряет Латинскую Америку. И, как оказалось, певица поставила перед собой серьезную цель.
В программе "Зе Интервьер" Настя Каменских призналась, что с пяти лет мечтает получить "Грэмми", и заявила, что в следующем году станет номинанткой престижной премии.
"Это моя мечта с 5 лет. Ну что мне сделать, если я поставила себе такую цель? Я должна довести ее до конца. В 5 лет я посмотрела шоу "Грэмми", я рыдала. Смотрю и понимаю, что я хочу быть на этой сцене. У меня прямо была истерика какая-то. И вот с 5 лет я загадала и до сих пор к этому иду. Я уже попала на латино-американское "Грэмми", в следующем году я стану туда в номинацию. Например, авторы Peligroso пишут для Дженнифер Лопес и Марка Энтони, Рикки Мартину написал балладу один из этих авторов.
Кроме того, артистка рассказала, как создавалась песня Peligroso. Как оказалось, процесс занял всего 2,5 часа.
"Peligroso создавалась 2,5 часа на студии в Майами. Мы договорились встретиться с двумя авторами. Мы пришли с Потапом туда. За 2,5 часа мы накидали эту песню. У них очень сильно углубляются в тематику песни. Для них важно, каким ты хочешь быть", – говорит NK.
Ранее мы писали, что Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом.
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