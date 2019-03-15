Настя Каменских: В следующем году я стану в номинацию премии "Грэмми"

Певица NK рассказала о своих творческих планах

Настя Каменских рассказала о своей мечте Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских занялась сольной карьерой полтора года назад с песней "Это моя ночь". За это время у артистки появились и другие работы, среди которых зажигательная композиция Peligroso, с которой NK покоряет Латинскую Америку. И, как оказалось, певица поставила перед собой серьезную цель.

В программе "Зе Интервьер" Настя Каменских призналась, что с пяти лет мечтает получить "Грэмми", и заявила, что в следующем году станет номинанткой престижной премии.

"Это моя мечта с 5 лет. Ну что мне сделать, если я поставила себе такую цель? Я должна довести ее до конца. В 5 лет я посмотрела шоу "Грэмми", я рыдала. Смотрю и понимаю, что я хочу быть на этой сцене. У меня прямо была истерика какая-то. И вот с 5 лет я загадала и до сих пор к этому иду. Я уже попала на латино-американское "Грэмми", в следующем году я стану туда в номинацию. Например, авторы Peligroso пишут для Дженнифер Лопес и Марка Энтони, Рикки Мартину написал балладу один из этих авторов.

Певица NK мечтает получить "Грэмми" Фото: instagram.com/kamenskux

Кроме того, артистка рассказала, как создавалась песня Peligroso. Как оказалось, процесс занял всего 2,5 часа.

"Peligroso создавалась 2,5 часа на студии в Майами. Мы договорились встретиться с двумя авторами. Мы пришли с Потапом туда. За 2,5 часа мы накидали эту песню. У них очень сильно углубляются в тематику песни. Для них важно, каким ты хочешь быть", – говорит NK.

Ранее мы писали, что Настя Каменских прокомментировала отношения с Потапом.

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