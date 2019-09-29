Настя Каменских прокомментировала свою беременность

Певица признается, что очень хочет малыша

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских и Потап, которым пришлось продлить свой медовый месяц, мечтают о пополнении в семье. Певица признается, что не против быть беременной, и что они с любимым работают над этим даже в аэропортах.

Эксклюзивные подробности о свадьбе Каменских и Потапа смотрите в коротком видео:

Поп-исполнительница говорит, что несмотря на плотный гастрольный график, забеременеть для нее не проблема.

"Я была бы очень рада находиться сейчас в таком состоянии. Это дело не хитрое. И когда вселенная решит нам подарить ребеночка... Мне кажется, что это сделается легко и даже если это будет один час в каком-то аэропорт", – поведала Настя Каменских в разговоре с Катей Осадчей.

NK добавила, что они с Потапом очень страстные любовники, а потому могут уединиться в любом месте, особенно, после долгой разлуки.

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Кроме того, Настя рассказала, как изменились их с Потапом отношения после женитьбы.

"Я вообще не чувствую разницы, когда ты официально становишься женой, когда просто живете вместе. Для меня нет никакой разницы. Мы сегодня, например, были в супермаркете и целовались, мы неделю не виделись, просто как два дурачка возле сыра. И люди смотрят, для них это немного странно. Им кажется, что мы только-только познакомились. Мы ведем себя будто мы не много лет вместе, а всего четыре месяца", – поделилась Каменских.

А недавно Настя Каменских рассказала, как избавляется он надоедливых ухажеров.

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