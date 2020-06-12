Настя Каменских рассекретила, как накачать такую же попу, как у нее: подборка упражнений

Певица продемонстрировала подтянутые ягодицы в коротких шортах

Настя Каменских – обладательница стройной и эффектной фигуры. Со своими поклонниками певица поделилась советами, которые помогут подкачать такую же попу, как у нее. Упражнения NK опубликовала в своем Instagram, сопроводив их наглядным примером.

На странице Каменских в социальной сети появился полезный пост, если вы хотите подтянуть пятую точку к лету. Регулярно занимаясь дома, за короткий срок можно подтянуть фигуру и получить видимый результат уже за месяц.

В кадре Настя позирует в коротких шортиках, которые прекрасно подчеркнули подкачанные формы артистки, и белом топе. Волосы звезда собрала в пучок.

"Держите базовые, но очень эффективные упражнения для вашей Ким", – написала в посте NK.

INSTAGRAM

Как подкачать ягодицы дома – советы от Насти Каменских

Присед с широким разведением ног

Это упражнение отлично прорабатывает попу, ножки и внутреннюю часть бедра. Встаньте ровно, сохраняя естественный прогиб в пояснице. Расставьте ноги в стороны, а стопы разверните наружу. Отведите таз назад и на вдохе сделайте присест до того уровня, когда ваши бедра будут параллельны полу. Колени при этом не должны съезжаться внутрь. На выходе поднимайте и сжимайте ягодицы.

Седалищный мостик

Для тех, кому сложно приседать, это упражнение – находка! Лягте на спину, согните ноги в коленях и медленно поднимайте и опускайте таз. Верхняя часть тела при этом неподвижна. При подъеме – напрягайте ягодицы и после – не опускайте таз до конца на пол.

Как живет на карантине Настя Каменских, смотрите в сюжете:

Отведение ног назад с упором на пол

Станьте на колени на полу или на коврик и упритесь вытянутыми руками в пол на ширине плеч. Не прогибайте поясницу. Поднимите одну ногу, пока ваши бедра не будут параллельными корпусу. И на самой верхней точке сожмите ягодицы. Вернитесь в исходное положение и повторите движения с другой ногой.

Количество подходов на каждое упражнение – 3х15

"Когда вы поймете технику и почувствуете мышцы, добавляйте утяжелители. Начните с 1 кг, постепенно увеличивая вес. А скоро я поделюсь лучшими легкими упражнениями на все тело! Хочу, чтобы этим летом мы с вами были самые красивые", – добавила Каменских

Совсем недавно Настя Каменских очаровала Сеть фотографией в постели.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться