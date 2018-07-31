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Настя Каменских рассказала, чем питается и как поддерживает себя в форме

Певица старается есть много свежих овощей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:38
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских нередко демонстрирует свою подтянутую фигуру в Instagram. Некоторое время известная певица боролась  лишним весом.  В итоге ей удалось прийти в отличную форму. Более того, Настя не представляет жизни без спорта. Она также создала свой собственный бренд спортивной одежды.

В интервью "РБК-Украина" Настя Каменских рассказала, чем она питается и как держит себя форме.

Артистка призналась, что хоть иногда и "позволяет себе слабости", она старается соблюдать режим и дисциплину. Именно так Каменских удалось похудеть на 20 килограммов.

"Я питаюсь по схеме, разработанной тренером, с учетом моего образа жизни, и организма. Мой рацион — это в среднем овсянка на завтрак, яичный белок, белая или красная рыба на гриле, мясо индейки или курицы. Ем много овощей, обязательно свежих. Отказаться пришлось скорей не от каких-то продуктов, а от нездорового их употребления", – рассказала Настя.

Напомним, Настя Каменских поделилась "горячим" фото в леопардовом купальнике

Ранее Настя Каменских  недавно неприятно удивила пользователей сетиНа открытии фестиваля в Юрмале певица появилась в черных капроновых колготах и прозрачной блузке. Соответствующие фото и видео появились в Instagram.

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Источник: "Сегодня"
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