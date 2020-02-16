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Настя Каменских рассказала, когда планирует стать мамой

Певица прокомментировала слухи о своей беременности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:58
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских, которую недавно раскритиковали за фото в бикини, прокомментировала слухи о своей беременности. В сети регулярно пишут о том, что певица ждет ребенка, однако NK уверяет – скрыть это от публики она не сможет.

Смотрите сюжет о том, как NK покоряет Латинскую Америку:

После того, как рэпер и продюсер Потап повеселил сеть роликом с танцующей Настей Каменских, который подписал "Когда будут стрелять, она не убежит, а споет припев — будет супер-хит. Это моя девчонка, мать моего ребенка — будущего", артиста засыпали вопросами о пополнении в звездной семье.

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В беседе с Катей Осадчей NK признается, что не беременна. Более того, певица считает, что не смогла бы долго хранить в тайне такое событие.

"Я бы уже и родила, но не могу переносить как слон. Быть беременной – это невозможно скрыть. То есть, это через какое-то время все равно проявится. Не знаю, ждите. Сколько – год, два, три, не знаю", – говорит Настя.

К слову, недавно Каменских снялась для мексиканского Playboy, где предстала в сексуальных образах. В интервью изданию украинка призналась, что планирует сыграть большой концерт в Мексике.

Ранее мы писали, что звезда сериала "Сплетница" Пенн Бэджли впервые станет отцом.

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