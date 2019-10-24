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Настя Каменских рассказала о супружеской жизни с Потапом и назвала его романтиком

Певица также приоткрыла неизвестные ранее факты о свадьбе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:43

NK | Настя Каменских – одна из самых популярных артисток Украины, которая собирает все возможные национальные премии и успешно завоевывает своим творчеством Латинскую Америку. Подробности жизни и творческого процесса успешной артистки вы узнаете в эксклюзивном интервью в рубрике "Кава з перцем" в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Так, в пятницу, 25 октября, NK | Настя Каменских порадует своих поклонников новой работой – синглом и клипом на трек Elefante. Певица обещает, что песня будет очень сексуальной, а фьюжн украинской свирели и зажигательных латиноамериканских ритмов не оставят никого равнодушными.

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

В эксклюзивном интервью журналистам артистка также призналась, почему плакала на красной дорожке латиноамериканской "Грэмми", и рассказала об успехе первой испаноязычной песни Peligroso, которая 6 недель подряд держала позиции в наиболее авторитетном международном чарте Billboard.

"На красной дорожке я давала очень много интервью на английском, испанском языках. Я похожа на латиноамериканку, поэтому у меня часто спрашивали, откуда я. И когда я отвечала, что из Украины, то меня охватывали невероятные эмоции, это была такая гордость представлять Украину там, за океаном", – делится с "Зірковим шляхом" певица.

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Не обошлось интервью без вопросов о личном. Настя приоткрыла неизвестные ранее факты о свадьбе, рассказала о супружеской жизни и домашнем тепле. Вспомнила, насколько важна романтика в браке и семейные ценности в жизни.

Смотрите программу "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина" по будням в 9:30.

Напомним, недавно Потап рассказал, как отреагировал на неожиданный образ Насти Каменских.

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