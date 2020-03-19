Настя Каменских разоблачила мошенников в Сети

От имени певицы злоумышленники проводят фейковый конкурс

Украинская певица Настя Каменских, которая в условиях карантина провела онлайн-тренировку, стала жертвой интернет-мошенников. Так, имя знаменитости использовали для розыгрыша автомобиля. Злоумышленники на просторах Facebook и Instagram накручивают голоса и комментарии от людей, которые якобы уже выиграли деньги.

На своей странице в Instagram NK предупредила подписчиков, что это фейковый конкурс и она не имеет к нему никакого отношения.

INSTAGRAM

"Сейчас на Facebook и в Instagram мошенники проводят от моего имени конкурс. Они используют видео с моего прошлого конкурса, где я действительно разыгрывала машину, накручивают комментарии от людей, которые якобы выиграли деньги. Это все фейковая информация от моего имени! Они обещают вернуть человеку сумму, которую он вложил в розыгрыш, умноженную в несколько раз. Но это обман! Это не мой конкурс! Я не имею к нему отношения и его проводят не мои знакомые организаторы. Если увидите это видео, оставьте комментарий, что это фейк... Все мои официальный конкурсы. Пожалуйста, будьте бдительны. Я верю, что вас уже не обмануть таким путем, но я обязана предупредить всех вас и обезопасить", – предупредила поклонников Каменских.

Смотрите сюжет о том, как NK покоряет Латинскую Америку:

Также ранее Настя Каменских рассказала, когда планирует стать мамой. Ко всему, Настя Каменских призналась, как ее мама относится к Потапу.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться