Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Настя Каменских с Потапом отдохнули в лесу: появились нежные фото

Популярная украинская певица поделилась фотографией с мужем, Потапом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:33
Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап
Фото: instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских, которую поклонники подозревают в беременности, на своей странице в Instagram поделилась несколькими новыми снимками. Певица выбрала для променада стильный кэжуал образ – укороченные рваные джинсы, белую футболку и черную кожаную куртку, а также туфли в тон.

INSTAGRAM

Новые подробности о свадьбе Насти и Потапа смотрите в ролике:

"Сегодня был божественный день. погода шепчет", – написала артистка под селфи.

"Какая красотка", "Любимая красотка, ты девушка солнце", "Стиль супер", "Красота вызывающая", "Вы прекрасна", "Солнышко", "Солнечный день – солнечная вы", "Ваааай какая роскошная женщина", – пишут подписчики Насти Каменских, восхищаясь красотой и стилем артистки.

INSTAGRAM

Кроме этого, Каменских поделилась фотографией с мужем, Потапом, в лесу. "Значит так, грибов под Киевом сейчас нет, но можно насобирать приличную корзину мусора, пластиковых бутылок и помочь природе", – подписала снимок звезда.

INSTAGRAM

Напомним, что ранее Настя Каменских откровенно рассказала о беременности.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Нужен маленький Потап": поклонники подозревают Каменских в беременности Потап признался, как относится к откровенным фото Насти Каменских В Киеве осень: Потап и Настя Каменских устроили свидание Настя Каменских о беременности: "Я была бы очень рада"
отдых фото видео Потап Настя Каменских
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Самые сильные молитвы за детей
Самые сильные молитвы за детей
Признание мужа покойной актрисы довело до слез миллионы людей
Признание мужа покойной актрисы довело до слез миллионы людей
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка

Популярные статьи

Сегодня, 09:36Fun

День защитника Украины 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

Сегодня, 09:15Events

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

Сегодня, 07:55Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

Сегодня, 07:52Fun

14 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

Вчера, 04:58Fun

13 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

12 октябряШоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала новое заявление

12 октябряТехно

Google назвал ТОП-10 обязательных приложений для Android 10

12 октябряТехно

Купить PlayStation 5: игровая приставка доступна по предзаказу

12 октябряFun

12 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

11 октябряШоу-бизнес

Анастасии Заворотнюк поставили диагноз: последние новости о состоянии актрисы

11 октябряШоу-бизнес

"Мы приняли решение": семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление

11 октябряFun

11 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

11 октябряШоу-бизнес

"Я была любовницей своего мужа": Оля Полякова раскрыла подробности личной жизни

11 октябряШоу-бизнес

Звездные кумовья: украинские знаменитости, которые породнились

11 октябряEvents

Международный день девочек: лучшие поздравления с открытками и картинками

Новости партнеров

"Вагітна" Ані Лорак ледь не впала зі сцени, фанати перелякані
Кім Кардашьян показала, як виглядає у повсякденному житті
Кім Кардашьян показала, як виглядає у повсякденному житті
Аллу Пугачеву засняли в аптеке: не узнать
Аллу Пугачеву засняли в аптеке: не узнать
Волочкова в бикини переполошила Instagram
Волочкова в бикини переполошила Instagram
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Всплыла тайна о мужчине из жизни Заворотнюк
Всплыла тайна о мужчине из жизни Заворотнюк
MARUV и Катя Осадчая появились в одинаковых платьях
MARUV и Катя Осадчая появились в одинаковых платьях
Гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет удача
Гороскоп на октябрь 2019 для всех знаков Зодиака: кого ждет удача