Настя Каменских с Потапом отдохнули в лесу: появились нежные фото

Популярная украинская певица поделилась фотографией с мужем, Потапом

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских, которую поклонники подозревают в беременности, на своей странице в Instagram поделилась несколькими новыми снимками. Певица выбрала для променада стильный кэжуал образ – укороченные рваные джинсы, белую футболку и черную кожаную куртку, а также туфли в тон.

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Новые подробности о свадьбе Насти и Потапа смотрите в ролике:

"Сегодня был божественный день. погода шепчет", – написала артистка под селфи.

"Какая красотка", "Любимая красотка, ты девушка солнце", "Стиль супер", "Красота вызывающая", "Вы прекрасна", "Солнышко", "Солнечный день – солнечная вы", "Ваааай какая роскошная женщина", – пишут подписчики Насти Каменских, восхищаясь красотой и стилем артистки.

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Кроме этого, Каменских поделилась фотографией с мужем, Потапом, в лесу. "Значит так, грибов под Киевом сейчас нет, но можно насобирать приличную корзину мусора, пластиковых бутылок и помочь природе", – подписала снимок звезда.

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Напомним, что ранее Настя Каменских откровенно рассказала о беременности.

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