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Настя Каменских в белом купальнике пленит красотой на отдыхе: фото

Украинская певица позирует на роскошной яхте в Италии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Молодая супруга Потапа Настя Каменских продолжает дразнить своих поклонников новыми фото с отдыхе в Италии. Не успели подписчики оценить предыдущие кадры, как певица опубликовала в Instagram свежий снимок. 

Смотрите видео о том, как Настя Каменских и Потап отдыхают в компании звездных друзей: 

Фанаты украинской исполнительницы отлично знают, что Настя занимается спортом и придерживается правильного питания. Из ее любимых блюд – авокадо, гречка, рыба и овощи. Здоровый способ жизни несомненно сказывается на внешности и фигуре артистки, которую она часто выставляет на показ в социальных сетях. И вот снова мы видим Настю Каменских в купальнике, который подчеркивает аппетитные формы 33-летней красотки. Ко всему, артистка выбрала белый цвет неспроста, а чтобы подчеркнуть свой идеальный морской загар. 

Настя Каменских в Италии
Настя Каменских в Италии
Фото: instagram.com/kamenskux

Помимо откровенного фото NK решила поделиться своими философскими размышлениями касательно путешествий и вдохновения в жизни.

"Очень важно посвящать время себе, остановится на секундочку, выдохнуть. Считаю отдых перезагрузкой, чтобы потом с новыми силами приступить к работе! Вы знали, что большинство идей рождаются, когда мозг находится в состоянии спокойствия и вы не пытаетесь сию секунду что-нибудь придумать? Главное напитаться новой информацией, вдохновиться и вы даже не заметите, как найдёте крутое решение. Путешествия, особенно, когда рядом с любимый человек, помогают восполниться. Вдохновиться и наметить новые цели. С огромным списком новых идей и с невероятным драйвом по приезду приступлю к выполнению задуманного!", – написала Настя под новым фото. 

Ранее мы рассказывали, где отдыхают украинские артисты этим летом.

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