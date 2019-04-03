Настя Каменских в кружевном белье позировала в ванной

Артистка снова вызвала бурю эмоций и споры у ее подписчиков

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских любит баловать своих подписчиков пикантными фото в соцсетях. Этот раз не стал исключением. Артистка опубликовала фото, на котором она позирует в белом кружевном белье, демонстрируя свою стройную фигуру. Селфи Настя сделала в ванной, которая часто становится локацией для фото артистки.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Мнение поклонников артистки, как всегда, разделилось. Одни обрадовались новому пикантному фото Насти: "Сама красота!! дико прекрасная красота!! Бешеная сексуальность!!! Одновременно нежность, женственность и харизма", "Прекрасна", "Красива", "Красотка", "Супер".

Другие же написали, что ей пора прекращать делиться столь откровенными снимками, которых, к слову, у Каменских не мало: "Очень красивая девушка,но сколько можно показывать оголенное тело", "Блин ну нормальная же была не такая как все выделялась, а сейчас как все", "Скромность украшает человека – это еще не отменяли. Уважаю творчество Насти, но эти фото – для личного альбома".

Напомним, не так давно Настя Каменских рассказала о своем возлюбленном.

Ранее Алексей Потапенко, он же Потап, неожиданно ответил на вопрос о романе с Настей Каменских.

Смотрите видео о том, как Настя Каменских выкладывает фото с итальянских каникул:

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