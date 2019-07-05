Настя Каменских в купальнике дала важные советы девушкам

Певица рассказала подписчицам, как обрести уверенность в себе

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Уверенности в себе украинской певице Насте Каменских не занимать. Артистка часто публикует откровенные снимки, демонстрируя аппетитные формы. Настя Каменских считает, что именно уверенность способствует реализации задуманного.

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На своей странице в Instagram певица опубликовала очередное фото в купальнике, а также дала советы девушкам, как стать уверенной в себе и не останавливаться на достигнутом. Настя Каменских убеждена, что научиться этому легко, если следовать нескольким простым правилам, которые артистка проверила на себе.

Всегда говорить себе: "Возможно все. Я смогу воплотить в жизнь все мои мечты!". Заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Ведь нам, девочкам, так важно чувствовать себя самыми красивыми! Поставьте четкий дедлайн: важное событие/праздник, к которому вы готовитесь. Это будет вас мотивировать и вы никогда не сойдете с дистанции!

Настя Каменских показала фигуру в купальнике Фото: instagram.com/kamenskux

В свою очередь, в комментариях подписчики тоже поделились своими советами: "Главное иметь мотивацию.. Верить в то, что для тебя это очень важно", "Меня мотивируют успешные и целеустремлённые люди (типа Вас)".

Напомним, Настя Каменских призналась, что для нее важно в отношениях с Потапом.

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