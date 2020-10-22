Настя Каменских в мокром купальнике вызвала бурю эмоций у подписчиков

Фолловеры артистки снова разделились на два лагеря

Певица Настя Каменских сделала фото в мокром купальнике, снова вызвав волну споров в комментариях. Кадр артистка запостила в Instagram.

На фото звезда стоит в желтом бюстгальтере от бикини под душем, на фоне виднеются красоты природы – сейчас звезда отдыхает в теплых краях.

В описании к снимку Настя на английском написала (а мы перевели): "Пока я могу видеть всю красоту природы и ощущать ее силу и энергию, я никогда не потеряю вдохновение".

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

И тут же в комментариях на Каменских напали ее подписчики, которым уже давно надоели откровенные фото звезды: "Опять голая", "Такое впечатление, что больше и показать нечего", "Когда нет прогресса в творчестве, остается показывать сиси и попу" и так далее.

Но были и те, кто поддержал Настю, написав приятные слова в комментариях: "Красотка", "Очень красивая", "Настя – богиня", "Не нравится, не смотрите".

Недавно Настя снялась полностью обнаженной. Звезда показала фото, на котором она стоит без одежды в бассейне. А еще раньше Каменских обрадовала публику фото, на котором она позирует топлес на балконе.

Эксклюзивное интервью с Настей Каменских для телеканала "Украина" смотрите в видео ниже:

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