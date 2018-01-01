Настя Каменских в сексуальном наряде отметила день рождения с Потапом

Настя Каменских отпраздновала свой день рождения вечеринкой в кубинском стиле

Потап и Настя Каменских устроили двойную вечеринку в кубинском стиле Фото: соцсети Потап и Настя Каменских устроили двойную вечеринку в кубинском стиле Фото: соцсети Потап и Настя Каменских устроили двойную вечеринку в кубинском стиле Фото: соцсети Потап и Настя Каменских устроили двойную вечеринку в кубинском стиле Фото: соцсети Потап и Настя Каменских устроили двойную вечеринку в кубинском стиле Фото: соцсети Потап и Настя Каменских устроили двойную вечеринку в кубинском стиле Фото: соцсети Потап и Настя Каменских устроили двойную вечеринку в кубинском стиле Фото: соцсети Потап и Настя Каменских устроили двойную вечеринку в кубинском стиле Фото: соцсети 1/8

Потап и Настя Каменских устроили двойную вечеринку в кубинском стиле. Знаменитости в кругу звездных друзей отпраздновали свои недавние дни рождения. Потапу 8 мая исполнилось 37 лет, а Насте 4 мая – 31.

Среди гостей – Джамала с мужем Бекиром, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Маша Ефросинина, Соня Плакидюк, Катя Осадчая, Юрий Горбунов.

На страничках в соцсетях звезды поделились фото с яркого праздника. Для торжества Настя Каменских выбрала соблазнительный и эффектный наряд.

Артистка предстала в длинном платье цвета фуксии со спущенными рукавами и кружевом.

"Огромное спасибо Настя Каменских и Потап, за самую душевную вечеринку года!", – написала Надя Дорофеева в Instagram.

Также мы сообщали, для праздника в кубинском стиле Джамала выбрала розовый костюм от украинского бренда MustHave, состоящий из двубортного жакета, стоимостью 2999 гривен, и широких брюк за 1800 гривен.

Напомним, Насти Каменских и Тине Кароль пришлись по вкусу одинаковые пальто из эко-кожи.