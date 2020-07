Настя Каменских вызвала восторг у поклонников пародией на Шер, Бритни Спирс и Шакиру: видео

Артистка спела по строчке из песен знаменитых певиц

Известная украинская певица Настя Каменских восхитила своих подписчиков пародией на знаменитых певиц – Шер, Бритни Спирс и Шакиру.

Каменских продемонстрировала возможности своего вокала, спев несколько строчек из песен каждой из артисток. Соответствующее видео появилось на странице Насти в Instagram.

"Три песни, как три состояния, которые бывают у каждой девочки: 1 – "oops!.. I did it again", 2 – "do you believe in life after love", 3 – "le ro lo le lo le", – подписала видео Каменских.

INSTAGRAM

"Просто супер. Настенька, ты крутая", "Огонь", "Вы супер", "Талантище", "Очень круто", "Просто бомба", "Фантастика! Бритни даже она вживую так не споет", "У Насти всегда был очень сильный и классный голос", "Ты лучшая", – написали поклонники Насти в комментариях к видео.

Каменских призналась, что до этого момента никому раньше не показывала свой талант.

Как Настя Каменских проводила карантин, смотрите в видеосюжете:

Ранее Настя Каменских показала стильный лук в кожаных шортах. Кроме этого, в Сети было обнародовано архивное фото Потапа и Каменских.

