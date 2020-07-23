Настя Каменских вызвала восторг у поклонников пародией на Шер, Бритни Спирс и Шакиру: видео
Артистка спела по строчке из песен знаменитых певиц
Известная украинская певица Настя Каменских восхитила своих подписчиков пародией на знаменитых певиц – Шер, Бритни Спирс и Шакиру.
Каменских продемонстрировала возможности своего вокала, спев несколько строчек из песен каждой из артисток. Соответствующее видео появилось на странице Насти в Instagram.
"Три песни, как три состояния, которые бывают у каждой девочки: 1 – "oops!.. I did it again", 2 – "do you believe in life after love", 3 – "le ro lo le lo le", – подписала видео Каменских.
"Просто супер. Настенька, ты крутая", "Огонь", "Вы супер", "Талантище", "Очень круто", "Просто бомба", "Фантастика! Бритни даже она вживую так не споет", "У Насти всегда был очень сильный и классный голос", "Ты лучшая", – написали поклонники Насти в комментариях к видео.
Каменских призналась, что до этого момента никому раньше не показывала свой талант.
Как Настя Каменских проводила карантин, смотрите в видеосюжете:
Ранее Настя Каменских показала стильный лук в кожаных шортах. Кроме этого, в Сети было обнародовано архивное фото Потапа и Каменских.
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