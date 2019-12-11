Настя Каменских взбудоражила сеть пикантным фото в нижнем белье

Певица продемонстрировала подтянутую фигуру

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно презентовала свой хит Elefante в Мексике, активно занимается спортом, дабы держать тело в тонусе. Результатом тренировок звезда поделилась с поклонниками.

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Так, на своей странице в Instagram Настя Каменских опубликовала фото в ванной, на котором позирует в сексуальном нижнем белье и со слегка спущенными штанами, демонстрируя плоский животик.

"Доброе утро, ребята", – подписала кадр певица.

Настя Каменских в нижнем белье Фото: instagram.com/kamenskux

Звездный супруг Насти Каменских отреагировал на горячее фото весьма лаконично: "Жена!". Поклонники артистки в комментариях оставляют многочисленные комплименты в ее адрес: "Невероятно красивая", "Вау, шикарная!".

К слову, недавно Настя Каменских исполнила мечту своей мамы, которая является бывшей вокалисткой хора имени Веревки. Мама украинской певицы Насти Каменских Лидия вместе с крестной мамой звезды – народной артисткой Украины Аллой Кудлай – презентовали дуэтную композицию. Автором музыки и слов сингла под названием "Подруга" выступил зять Лидии Каменских – украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко.

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