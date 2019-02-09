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Настя Каменских засветила пышные формы в киевском ресторане

Украинская звезда похвасталась красивой фигурой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:18
Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая показал снимок с кольцом на безымянном пальце, похвасталась пышными формами в одном из ресторанов Киева. Новый снимок, на котором артистка одета в черный гольф и темно-синие спортивные штаны, появился на официальной странице звезды в Instagram.
 

INSTAGRAM

 

"Красоточка", "Бомба, "Красивая как небо", "Невероятно красивая", "Шикарная", "Нереальные линии и изгибы", "Очаровательная", "Как всегда бобическая!", "Ты как всегда идеальна", "Такая милая!", "Классная фигурка", – пишут пользователи сети под фото.
 

INSTAGRAM (@kamenskux)

 

Всего за час новая фотография Насти Каменских собрала больше 35 тысяч лайков в сети.

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Напомним, недавно Настя Каменских (NK) в компании музыканта и продюсера Алексея Потапенко сделала яркое селфи на одной из улиц Нью-Йорка (США). Последнее время творческий тандем не расстается ни на минуту.

Певица также похвасталась значительным достижением в творчестве – ее песня Peligroso второй раз вошла в ТОП-25 танцевальных треков мира по версии Billboard.

Смотрите видео о том, как Настя Каменских выкладывает фото с итальянских каникул:

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видео фигура внешность Настя Каменских
Источник: Сегодня
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