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Настя Каменских "засветилась" в одежде, как у Потапа – фотофакт

Певицу давно заподозрили в отношениях с известным рэпером

Редакция Сегодня Lifestyle
31 января, 17:00
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: Instagram

Украинская певица Настя Каменских, которая показал снимок с кольцом на безымянном пальце, подогрела слухи о романе с Потапом. Звезда опубликовала фото в спортивном кепи, которое ранее пользователи сети видели на фото Потапа.

Артистка перед камерой предстала в массивном свитшоте, завязанном на талии ярким ремнем, и черных лосинах. Свой look Настя Каменских дополнила стильным кепи с медведем.

"Какой интересный и эмоциональный день! Помните, если вы мечтаете и работаете – все ваши мечты сбудутся!"– написала Каменских.

Настя Каменских Фото: Instagram

А внимательные пользователи сети тут же сравнили фото аксессуара с тем, что в декабре засветил Потап. Как оказалось, оба кепи – идентичны, поэтому в сети заподозрили, что Настя Каменских стала носить наряды рэпера.

Потап Фото: Instagram

Напомним, недавно Настя Каменских (NK) в компании музыканта и продюсера Алексея Потапенко сделала яркое селфи на одной из улиц Нью-Йорка (США). Последнее время творческий тандем не расстается ни на минуту.

Певица также похвасталась значительным достижением в творчестве – ее песня Peligroso второй раз вошла в ТОП-25 танцевальных треков мира по версии Billboard.

Смотрите видео о том, как Настя Каменских выкладывает фото с итальянских каникул:

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Источник: Сегодня
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