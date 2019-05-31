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Настя Каменских "засыпала" Потапа поцелуями: фото

Медовый месяц молодоженов продолжается

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:01
Свадьба Насти Каменских и Потапа
Свадьба Насти Каменских и Потапа
Фото: instagram.com/kamenskux

Украинские артисты Насти Каменских и Потап, которые отметили 23 мая свадьбу, продолжают наслаждаться друг другом в свадебном путешествии в Турции. Почти ежедневно Потап и Настя публикуют трогательные фото в Instagram.

Потап и Настя отправились на медовый месяц. Детали в сюжете:

И снова Настя Каменских порадовала подписчиков трогательным фото со свадьбе, на котором она целует своего новоиспеченного мужа. Также артистка поблагодарила фанатов за теплые слова и за поздравления. 

"Дорогие, спасибо вам за поздравления! За теплые слова и за то, что вы разделяете наше счастье... Я рада рассказывать вам о всех важных моментах и достижениях моей жизни. Но вот самое сокровенное мы с Потапом хотели сохранить только для нас двоих. Мы благодарны, что вы понимаете, насколько нам важно было оберегать нашу любовь. Мы любим вас бесконечно и именно поэтому, когда пришло время, мы решили рассказать вам о самом важном чувстве с помощью музыки и нашего творчества", – обратилась Настя Каменских к фанатам.

INSTAGRAM (@kamenskux)

Ко всему, украинская певица дала свое определение настоящей любви и пожелала всем испытать это прекрасное чувство. 

"Любовь — это великое и возвышенное чувство. Это бесценные эмоции. Я искренне желаю вам найти человека, в глазах которого вы будете видеть целый мир, который наполнен любовью... Взгляд, которого заставляет ваше сердце биться быстрее. Человека, с которым хочется быть каждую минуту, держать его за руку и испытывать невероятное счастье. Тонуть в его объятиях. Человека, который наполняет вас, дополняет и становится неотъемлемой частичкой вашей вселенной", – написала артистка. 

Ранее мы показали, как прошла свадьба Насти Каменских и Потапа и как выглядели звездные гости.

После свадьбы молодожены улетели в Турцию на частном самолете, который Потап арендовал для своей новоиспеченной жены. Настя Каменских уже поделилась трогательным видео с полета, на котором нежно целует любимого.

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