Настю Каменских уличили в обмане: что произошло

Звезда попала в довольно неприятную историю

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Известная украинская исполнительница Настя Каменских, которая похвасталась пышным бюстом в купальнике, на днях презентовала новое взрывное лирик-видео на песню Peligroso. Композиция многим поклонникам звезды очень понравилась, однако не обошлось без досадного нюанса, на который обратила внимание слушательница под ником Evi В, сообщает Сегодня.Lifestyle.

"Песня очень классная, но есть одно большое но, если вы слушаете испанскую музыку, вы сразу это заметили. Песня ну очень похожа на песню Alvaro Soler – La Cintura. А также известный ремикс этой песни Alvaro Soler – La Cintura [Remix] ft. Flo Rida, TINI. Ну очень похоже и это трудно не заметить", – написала девушка в комментариях под видео Насти Каменских в YouTube.

Другие юзеры согласились с этим: "Согласна. Конечно Насте идет такие песни, но обидно, что песня очень похожа на другую", "Да, точно! Припев сомневаюсь, но вот куплет слизан", "Действительно, содрали очень похоже, только видно, что там парень испанец, а здесь акцент слышно".

Скриншот

Предлагаем вам послушать обе песни и написать в комментариях свое мнение.

Песня Настя Каменских - Peligroso

Песня Alvaro Soler – La Cintura





Песня Alvaro Soler – La Cintura [Remix] ft. Flo Rida, TINI





Недавно звезда разместила в своем профиле пикантное фото,на котором она позирует в купальнике, выходя из бассейна. Настя также рассказала, что в последнее время она увлекается плаванием и хочет выучить три новых стиля: кроль, брасс и баттерфляй.

Кроме этого, недавно Настю Каменских и Потапа заметили якобы отдыхающими вместе. И Настя, и Потап публиковали яркие фото из Позитано, что в Италии.