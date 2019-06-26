Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Настю Каменских заподозрили в беременности: фото

Фанаты снова распространяют слухи о беременности певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

После важного события в жизни Насти Каменских и Потапа – свадьбы – фанаты ждут новость о пополнении в звездной семье. Каждое опубликованное фото певицы в Instagram служит поводом для сплетен о беременности. Несмотря на то, что Настя активно занимается спортом и поддерживает фигуру, не всегда ее фото получаются идеальными.

Смотрите также: как прошла свадьба Насти Каменских и Потапа

На этот раз жена Потапа поделилась новым фото, на котором она позирует в облегающем платье на ступеньках. Подписчики пристально присмотрелись к снимку и решили, что живот Насти слегка округлен.

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Сама артистка недавно опровергла слухи о беременности, но, учитывая тот факт, что пара долго скрывала свои отношения, возможно, и на этот раз артисты предпочли не афишировать личное событие.

Читайте также
"Мое солнышко": Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской

Отметим, что Настя и Потап очень хотят ребенка и не скрывают от общества этот факт. Артистка много раз рассказывала, что, помимо карьерных успехов, ее желанием сейчас является пополнение в семье. 

23 мая состоялось событие, которого ждали все – Настя Каменских и Потап поженились. Трогательная церемония бракосочетания и банкет прошли под Киевом, и уже известно, во сколько обошлась звездная свадьба

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Такие милые: Настя Каменских умилила сеть совместным фото с Потапом Потап показал постельные кадры с Настей Каменских Настя Каменских впервые показала свой девичник: впечатляющие кадры
шоу-бизнес беременность Настя Каменских настя каменских и потап
Реклама

Новости партнеров

СМИ: Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз
СМИ: Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз
Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Как Анжелика Варум выглядела на праздновании 50-летия
Как Анжелика Варум выглядела на праздновании 50-летия

Популярные статьи

Сегодня, 07:18Техно

Живительная радиация: растения в Чернобыле научились побеждать рак

Сегодня, 07:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 26 июня: все знаки зодиака

Вчера, 14:47Шоу-бизнес

Алина Гросу показала невероятное свадебное фото

Вчера, 11:41Шоу-бизнес

Виктор Павлик развелся с женой и живет с 25-летней девушкой

Вчера, 10:55Fun

Миллионер после ухода жены заказал себе куклу с ее внешностью

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Капризная Меган Маркл сменила форму обручального кольца: фото

Вчера, 07:14Техно

На Марсе нашли главное доказательство жизни на планете

24 июняFun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

24 июняШоу-бизнес

Звездный папа Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с сыном

24 июняШоу-бизнес

"Мое солнышко": Настя Каменских и Потап умилили поклонников трогательной перепиской

24 июняШоу-бизнес

Роковая женщина: Регина Тодоренко в ошейнике удивила дерзким образом

24 июняШоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

24 июняТехно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

23 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июняАфиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

Новости партнеров

14 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчинам
14 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчинам
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Трасса будущего - такое покрытие заменит асфальт
Трасса будущего - такое покрытие заменит асфальт
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото
Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь