Настю Каменских заподозрили в беременности: фото

Фанаты снова распространяют слухи о беременности певицы

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

После важного события в жизни Насти Каменских и Потапа – свадьбы – фанаты ждут новость о пополнении в звездной семье. Каждое опубликованное фото певицы в Instagram служит поводом для сплетен о беременности. Несмотря на то, что Настя активно занимается спортом и поддерживает фигуру, не всегда ее фото получаются идеальными.

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На этот раз жена Потапа поделилась новым фото, на котором она позирует в облегающем платье на ступеньках. Подписчики пристально присмотрелись к снимку и решили, что живот Насти слегка округлен.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Сама артистка недавно опровергла слухи о беременности, но, учитывая тот факт, что пара долго скрывала свои отношения, возможно, и на этот раз артисты предпочли не афишировать личное событие.

Отметим, что Настя и Потап очень хотят ребенка и не скрывают от общества этот факт. Артистка много раз рассказывала, что, помимо карьерных успехов, ее желанием сейчас является пополнение в семье.

23 мая состоялось событие, которого ждали все – Настя Каменских и Потап поженились. Трогательная церемония бракосочетания и банкет прошли под Киевом, и уже известно, во сколько обошлась звездная свадьба.

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