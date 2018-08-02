Наталье Могилевской – 43: ТОП-5 песен певицы, которые заставят вас поностальгировать

В 1999 году композиция "Місяць" стала песней года

Наталья Могилевская. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сегодня, 2 августа, свой день рождения празднует одна из самых популярных звезд украинского шоу-бизнеса, певица – Наталья Могилевская.

Наталья родилась в Киеве, окончила Киевское эстрадно-цирковое училище. В 1995 году она начала сольную карьеру. В этом же году победила на "Славянском базаре" в Витебске, Беларусь.

Сегодня певице исполняется 43 года и в честь ее дня рождения мы перелагаем вспомнить пять песен Натальи, которые заставят вас поностальгировать.

Подборку открывает всем известный хит "Ла-ла-ла". Предлагаем вспомнить яркий клип Натальи и подпевать, а может и пританцовывать.

Волшебная Наталья и волшебная песня "Місяць". Именно эта композиция стала песней года в Украине (1999) и сделала Наталью Могилевскую одной из лучших певиц страны.

В 2002 году Наталья Могилевская выпустила песню "Зима", которую все привыкли называть "Плюшевый мишка". Главную роль в клипе сыграл Дмитрий Гордон, который также и спел с Могилевской дуэтом.

Одна из самых нежных и трогательных песен певицы – "Подснежник". Всем также надолго запомнился яркий и неординарный образ певицы в клипе:

Завершает подборку песня, слова которой, кажется, знают наизусть если не все, то точно многие.

Ранее мы писали о том, чем Наталья Могилевская занимается на отдыхе.