Натали Портман заговорила о правах женщин и любви к гламуру

Актриса призналась также, кого не любит играть в кино

Натали Порман Фото: instagram.com/bazaaruk

Известная голливудская актриса Натали Портман, которая сыграет в четвертой части фильма о Торе, недавно украсила обложку сентябрьского номера британского журнала Harper's Bazaar и дала откровенное интервью.

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Так, Натали Портман рассказала, что для нее значит понятие женской красоты, о своих творческих амбициях и призналась, почему редко соглашается играть матерей в кино.

Актриса заявила, что всегда любила гламур и красота важна для нее, но добавила, что нельзя опираться в жизни только на это. По словам Натали, она часто борется с тем, чтобы ее оценивали не только по внешности.

Натали Портман Фото: instagram.com/bazaaruk Натали Портман Фото: instagram.com/bazaaruk Натали Портман Фото: instagram.com/bazaaruk Натали Портман Фото: instagram.com/bazaaruk Натали Портман Фото: instagram.com/bazaaruk 1/5

"Женщины постоянно борются против того, чтобы их ценили только за внешность. Потому что это становится очень незначительной вещью, которая определяется взглядом и мнением других. А красота по определению является недолговечной, ее нельзя поймать. Это бабочка, которая живет одну секунду. Чтобы сделать жизнь достойной и наполненной смыслом, нельзя опираться на красоту", – отметила актриса.

Также Портман заговорила о правах женщин, а именно о навязывании определенного типа поведения в обществе.

"Нас заставили поверить в то, что мы не можем злиться, а только расстраиваться и грустить. Но в моей голове однажды случился обвал. Я поняла, что каждый раз, когда плакала, я просто злилась, но не знала, как это выразить",– сказала звезда.

Натали добавила, что хотела бы снова снимать кино, однако призналась, что не любит играть матерей в фильмах.

"Я просто чувствую себя странно, если я на работе притворяюсь мамой для чужого ребенка. Мне проще играть астронавта или суперзвезду", – сказала актриса.

Напомним, ранее Натали Портман украсила обложку апрельского выпуска глянцевого журнала Vogue Australia. Во время фотосессии голливудская актриса позировала в нарядах от Victoria Beckham, Zac Posen и Christian Dior. Автором снимков выступила фотограф Эмма Саммертон.

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