Наталии Орейро – 43: как сейчас выглядит звезда "Дикого ангела"

19 мая актриса отмечает своей день рождения

19 мая певица и актриса Наталия Орейро празднует 43-й день рождения. Мы уже вспоминали ТОП-8 хитов уругвайской красотки. В этом материале смотрите, как сейчас выглядит звезда популярного в 90-х сериала "Дикий ангел".

К слову, сегдня Меган Маркл и принц Гарри празднуют годовщину свадьбу. Читайте романтическую историю любви герцогов Сассекских.

Певица Наталия Орейро Фото: instagram.com/natalia_oreiro_world/

Наталия Орейро не пользуется Instagram и не ведет аккаунты в соцсетях. Но в сети есть несколько фан-страниц, посвященных звезде и ее деятельности. На фото, которыми поклонники Орейро делятся в социальных сетях, артистка выглядит всегда безупречно. Заметно, что она практически не меняется с годами.

Фото: instagram.com/natalia_oreiro_world/

В свои 43 Наталия Орейро не пользуется услугами пластических хирургов. Более того, она не стыдится возрастных морщин. "Мимика для меня важна", – комментирует она в интервью.

Фото: instagram.com/natalia_oreiro_world/

А вот спортом актриса занимается постоянно. После рождения сына Наталия набрала около 30 кг, но за 2,5 года она полностью от них избавилась с помощью правильного питания и регулярных упражнений.

Известно, что Наталия любит йогу, танцы и езду на велосипеде. Эти увлечения тоже помогают ей поддерживать отличную физическую форму.

Фото: instagram.com/natalia_oreiro_world/

Сейчас 43-летняя исполнительница занимается музыкальной деятельностью. В 2020 году Наталия Орейро отмечает 20-летие на сцене и планирует мировое турне.

Фото: instagram.com/natalia_oreiro_world/

Кроме того, Наталия пишет музыку, сценарии к сериалам, продолжает активно сниматься в кино. В 2018 году она снялась в фильме "Чекнутая".

А марте 2019 года Наталия Орейро заявила о желании получить российское гражданство.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться