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Наталья Холоденко показала фото с новорожденной дочерью

Звездный психолог родила второго ребенка в начале марта 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:14
Наталья Холоденко
Наталья Холоденко
Фото: instagram.com/kholodenkon

36-летняя телеведущая, звездный психолог, а с недавнего времени и певица Наталья Холоденко в начале марта 2019 стала мамой во второй раз. Шоувумен родила девочку от нового возлюбленного, которую назвала Вивьен.

Ранее Наталья Холоденко делилась снимками с роддома, однако новорожденную дочь видно не было. А теперь на своей странице в Instagram Наталья Холоденко показала малышку. К фото звездный психолог добавила эмоциональное послание хейтерам.

"Девочки собираются на сьемку. А в это время под каждым видео на ютюбе и под статьями в фб разрывает на части женщин со статусом "Счастливая мать, счастливая жена". Их беспокоит, что я — "страшная, как жаба" после похудения, что не рожала (ну не может женщина после родов "так выглядеть и скакать на каблуках"), и что психолог я ужасный, "стерва зазвездившаяся"... Ну что поделать)? Все принимаю: на перегное отлично растут цветы, а негативная энергия — тоже энергия, в хозяйстве все пригодится", – написала Холоденко.

Наталья Холоденко с дочерью Вивьен
Наталья Холоденко с дочерью Вивьен
Фото: instagram.com/kholodenkon

К слову, недавно Наталья Холоденко заявила, что развелась с бывшим супругом лишь в конце 2018, а выйти замуж во второй раз пока не успела. Кроме того, телеведущая призналась, что сын Ларион тяжело перенес развод родителей.

Смотрите видео о том, как Наталью Холоденко встречали из роддома:

Ранее мы писали, что Ольга Цибульская впервые показала своего сына.

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