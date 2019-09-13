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Наталья Могилевская обратилась за помощью к украинцам: в чем причина

Певица просит помощи в написании нового гимна

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: пресс-служба

В сети появилось обращение Натальи Могилевской до тех украинцев, которые давно хотят изменить слова гимна на более позитивные. Также певица предложила доработать гимн совместно со всей страной.

Смотрите обращение Могилевской к народу Украины:

"На День Киева я сделала перевод на украинский язык своего гимна" В Киеве осень" и мне очень хотелось на День Независимости подарить стране положительную версию гимна. Слова якобы говорила мне сама страна. Я почти ничего не добавляла, потому что казалось, что он пишется сам. Родной мой, искренний и бесконечно талантливый народ Украины! Обращаюсь сегодня к вам с теплым приглашением разделить со мной место моего вдохновения. Стихи, которые я пишу последний год, льются просто невероятным потоком изначальным, материнским, моим родным, невероятным языком моего рода. И главный из них, который я написала, был для тебя, Украина", – заявила Могилевская.

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Также украинская певица попросила всех жителей нашей страны присоединиться к написанию слов и текста к новому гимну.

"Я испытываю огромное уважение к нашему прошлому, к нашей истории, отраженной в гимне украинского народа и я хотела бы обратиться к вам, мои родные, с инициативой позаботиться о будущем и сделать еще одну положительную версию гимна Украины. Я беру на себя ответственность, но я хочу доработать его вместе с вами, потому что это не только моя идея. Я знаю, что это идея многих украинцев. Именно поэтому обращаюсь ко всем, кто со мной сегодня, кто хочет написать еще одну прекрасную и положительную версию гимна Украины, пожалуйста, делайте максимальные перепост, ставьте лайки и присылайте свои тексты, свои стихи на электронную почту gimnukrainy2019@gmail.com", – обратилась певица к украинцам. 

Ранее Наталья Могилевская назвала "лучшее средство от всех болезней".

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