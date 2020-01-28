Наталка Денисенко и Андрей Фединчик рассказали драматическую историю любви

Когда актеры познакомились, Андрей был женат

Все помнят сагу о любви "Клан ювелиров" от телеканала "Украина". Но мало кому известно, что главные герои Тимур и Зоя – они же актеры Андрей Фединчик и Наталья Денисенко – супруги и в реальной жизни. И их собственная история начиналась не менее драматично и также заслуживает отдельного сериала.

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Они встретились на кастинге 100-серийной саги "Клан ювелиров", где Денисенко и на тот момент женатого Фединчика утвердили на главные роли. Собственно, именно с этого сериала и началась одна из самых драматических историй любви нашего кинематографа.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Мы вливались, мы узнавали друг друга. Заинтересовались сначала друг другом. А потом оно становилось все больше, больше. А потом уже в какой-то момент ты просто ловил себя на мысли, что ты просто хочешь видеть этого человека. Тебе никак, если она не рядом. Просто ее видеть. Я постоянно хотел ехать быстрее на съемочную площадку, чтобы ее увидеть", – вспоминает Андрей Фединчик.

"Я когда приходила: "Блин, Андрюша, хочешь кофе? Ну что там, как дела?". Вот так. Не знаю, у меня был праздник. Я так его обожала! Ну и сейчас обожаю. Такое было. Как встретились две души, как будто мы ждали друг друга всю жизнь", – признается Наталка.

Заподозрив Андрея, жена даже пыталась приезжать на съемочную площадку. Однако, по словам Наталки, девушка не устраивала сцен ревности: "Нет, скандалов не было. Она очень мудрая и приветливая".

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик с сыном Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Смотря на Викторию, которая от отчаяния не знала, куда себя деть, Денисенко ощущала себя настоящей разлучницей. Ведь с момента свадьбы ее любимого едва прошло полгода.

"Это был очень тяжелый период на самом деле. Очень тяжелый. Я винил себя, она винила себя. Она наоборот хотела отстраниться. Она говорила: "Нет, подумай, что ты делаешь". А я ничего не мог поделать. Это было очень сильное влечение", – делится Андрей.

"Если так думать логически, я сделала все, чтобы моя совесть была чиста. Я не пряталась где-то там и не жила с чужим мужем. Я не была любовницей", – считает Наталка.

О том, как Андрей признался жене в чувствах к другой, предложении руки и сердца, свадьбе на Мальдивах и семейных ссорах – узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

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