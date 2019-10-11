Наталка Карпа рассекретила пол будущего ребенка: видео
Украинская певица смогла забеременеть в 37 лет
Известная певица Наталка Карпа беременна первенцем. Зачать малыша у нее получилось только к 37 годам, до этого артистка боролась с бесплодием и не опускала руки до последнего. Теперь же Наталка с радостью делится с поклонниками этой новостью и даже рассекретила имя будущего малыша.
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На своей странице в Instagram Наталка Карпа опубликовала ряд коротких видео с тематической вечеринки формата американской Gender reveal party, которую она устроила в честь будущего ребенка и пригласила звездных коллег. Розовые шарики, которые появились из одного большого черного шара, четко дали понять – звезда ожидает на рождение дочки.
Видео с праздника опубликовала в Instagram и подруга Наташи, телеведущая Соломия Витвицкая.
"Девочка! Мы только что узнали, что Наталка Карпа ждет девочку. Невероятная новость! Мы все узнали, кого же ждут Наташа и Джексон!" – написала Соломия.
Отметим, что Наталка Карпа уже почти четыре года замужем за героем АТО Евгением Тереховым. Пара поженилась в 2016 году и теперь ожидает пополнения в семье.
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