Наталка Карпа рассекретила пол будущего ребенка: видео

Украинская певица смогла забеременеть в 37 лет

Певица Наталка Карпа Фото: instagram.com/natalkakarpa

Известная певица Наталка Карпа беременна первенцем. Зачать малыша у нее получилось только к 37 годам, до этого артистка боролась с бесплодием и не опускала руки до последнего. Теперь же Наталка с радостью делится с поклонниками этой новостью и даже рассекретила имя будущего малыша.

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На своей странице в Instagram Наталка Карпа опубликовала ряд коротких видео с тематической вечеринки формата американской Gender reveal party, которую она устроила в честь будущего ребенка и пригласила звездных коллег. Розовые шарики, которые появились из одного большого черного шара, четко дали понять – звезда ожидает на рождение дочки.

Видео с праздника опубликовала в Instagram и подруга Наташи, телеведущая Соломия Витвицкая.

"Девочка! Мы только что узнали, что Наталка Карпа ждет девочку. Невероятная новость! Мы все узнали, кого же ждут Наташа и Джексон!" – написала Соломия.

10 Окт 2019 в 8:37 PDT INSTAGRAM (@solomiyavitvitska)

Отметим, что Наталка Карпа уже почти четыре года замужем за героем АТО Евгением Тереховым. Пара поженилась в 2016 году и теперь ожидает пополнения в семье.

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