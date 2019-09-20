Наталка Карпа рассказала о безуспешных попытках забеременеть

Певица смогла забеременеть в 37 лет

Наталка Карпа с мужем Евгением Тереховым Фото: instagram.com/natalkakarpa

Известная певица Наталка Карпа беременна первенцем. Артистка посетила студию программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", и рассказала, почему решилась забеременеть только в 37 и каким образом готова узнать пол будущего ребенка.

На днях в своем Instagram певица Наталка Карпа призналась, что ждет пополнения в семье. А уже со следующей недели в "Ранку з Україною" звезда запускает авторскую рубрику для будущих мам "Первенец в 38", ведь ей есть, о чем рассказать.

"Это очень долгожданный и желанный ребенок. Меня уже спрашивают, почему именно "Первенец в 38"? Да, есть много женщин, которые боятся своего возраста, а я наоборот – счастлива, что подхожу ко всему осознанно, в том числе, к тому, что скоро стану мамой", – поделилась Наталка Карпа.

Наталка Карпа не может узнать пол будущего ребенка Фото: facebook.com/natalkakarpa

Артистка признается, достаточно долго ждала положительных результатов и даже уже опустила руки, в надежде забеременеть.

"После нескольких лет совместной жизни начали возникать вопросы: планируете, когда? У нас очень плотные графики, поэтому это оказалось совсем не просто. Я начала готовиться: правильно питаться, мужу подсовывать контейнеры со здоровой пищей, мы сдали анализы – проверили организмы, врач мне предложила пропить курс витаминов, но результаты были неутешительные. И, как только мы все отпустили, расслабились: как будет, так будет – все получилось", – призналась певица.

Поэтому вердикт врача изрядно пощекотал Наталке и ее мужу Евгению Терехову нервы.

Наталка Карпа с мужем Евгением Тереховым Фото: facebook.com/natalkakarpa

"Когда я узнала о своем положении, сразу позвонила Жене, но это оказалось сложнее, чем я себе представляла – как только я услышала его голос, начала плакать и не могла сказать ни слова. И только когда он начал меня успокаивать, говорить, что мы пройдем это вместе, что все будет хорошо – я взяла себя в руки и сказала. А уже после этого были эмоции с его стороны", – рассказала Наталка Карпа.

И хотя артистка уже успела побывать на УЗИ-диагностике пола ребенка, результатов до сих пор не знает (по очень забавной причине). Сейчас Наталка готовит закрытую вечеринку, формата американской Gender reveal party, на которой планирует собрать только самых близких друзей.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

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