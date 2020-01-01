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Наталка Карпа встретила Новый год с новорожденной дочкой

Телеведущая рассекретила имя первенца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:57
Наталка Карпа назвала имя новорожденной дочери
Наталка Карпа назвала имя новорожденной дочери
Фото: instagram.com/tarabarova

Певица и телеведущая Наталка Карпа родила первенца 27 декабря. Новый год артистка встретила дома вместе с новорожденной девочкой, которой, кстати, уже дала имя.

Смотрите в сюжете, как прошел последний месяц звездной беременности Наталки Карпы:

О том, что Наталку Карпу выписали из роддома, сообщила в своем Instagram TARABAROVA. Певица вместе с Соломией Витвицкой, Alyosha и Тарасом Тополей встретили звездную маму и ее ребенка.

"Несколько дней назад наша талантливая Наталка стала мамой. Сегодня мы знакомились с маленькой Златой. Мурашки по коже. Новый Свет, Новая Жизнь", – написала Тарабарова, рассекретив имя дочери Карпы.

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Наталка Карпа также разместила в социальной сети фото с близкими, и поделилась с фолловерами своими чувствами: "Первый день в новом 2020 году! Мы его встречаем дома, нас вчера выписали из родильного, и наша дочь знакомится с нашим домом. Мы еще учимся чувствовать друг друга... я знаю, что опыт в этом деле нужна вещь, потому учусь, читаю, прислушиваюсь и всегда рада правильным советам! И знаете, семья – это самое ценное, что может быть! Господи, спасибо, что она у меня есть!"

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Ранее мы писали, что вдова Хита Леджера, актриса Мишель Уильямс забеременела и выходит замуж.

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