Скандальное дело закрыто: Наталья Бочкарева заплатила штраф за хранение наркотиков

Звезда впервые прокомментировала судебное заседание

Наталья Бочкарева Фото: instagram.com/natalia_bochkareva_official/

Российская актриса и главная героиня сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева, которой грозило тюремное заключение до трех лет, согласилась уплатить штраф за хранение наркотиков. Но стоит отметить, что знаменитость так и не признала своей вины.

Ранее известный певец признался в употреблении тяжелых наркотиков:

Как сообщает Starhit, Преображенский суд Москвы оштрафовал актрису на 30 тысяч рублей. За закрытие уголовного дела выступили следствие и прокуратура. Сама актриса согласилась уплатить штраф и сразу же после заседания суда впервые прокомментировала на своей странице в Instagram ситуацию, которая сложилась вокруг нее. По словам звезды, она никогда не употребляла запрещенных веществ и не собирается это делать. Наталья утверждает, что ее подставили и хотели испортить репутацию.

"И пусть все закончилось не так идеально, как хотелось бы. Ведь штраф для ненавистников – это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я, якобы, откупилась. Но так тому и быть. Думайте, придумывайте и дальше. ⠀

Для меня в этой ситуации самое важное – это моя личная правда. Я не употребляла никаких запрещенных средств и никогда в жизни не буду этого делать! Хотите вы в это верить или нет. Точка. Как же все тогда так нелепо получилось, спросите вы? Снова начнете вспоминать то первое видео? А я вам отвечу... Вы же сами думать не хотите. Проще ведь найти самый легкий и самый удобный вариант, не так ли? Хочу лишь сделать это красиво. Дайте только выдохнуть. А сейчас могу сказать одно: будьте бдительны и осторожны. Никогда не знаешь, в какой момент тебе подставят подножку, а жизнь могут просто переломить. Но это будет уже совсем другая история...", – написала Наталья.

Отметим, что 28 сентября в сети было обнародовано видео задержания Бочкаревой. В коротком ролике "Даша Букина" якобы признается в хранении кокаина, после того как сотрудники ГИБДД остановили ее авто для проверки документов.

В СМИ писали, что за рулем актриса выглядела взволнованной и "вела себя подозрительно". В записи слышно, как Бочкарева говорит: "Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства". Но позже знаменитость заявила, что кто-то попытался на "скандале" заработать.

Все подробности скандала вокруг звезды "Счастливы вместе" читайте в нашем материале.

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