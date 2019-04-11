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Наталья Холоденко получила премию "Женщина Украины 2019"

Телеведущая победила в номинации "Психология и саморазвитие"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
Наталья Холоденко стала лауреатом премии "Женщина Украины 2019"
Наталья Холоденко стала лауреатом премии "Женщина Украины 2019"
Фото: instagram.com/kholodenkon

Ведущая шоу "Без паники" на телеканале "Украина", известный психолог Наталья Холоденко посетила церемонию вручения премии "Женщина Украины 2019" по версии журнала "Единственная". Телеведущая победила в номинации "Психология и саморазвитие".

"Художников надо вдохновлять, чтобы они вдохновляли других людей. Я считаю, что я художник в теме мотивации. Мотивирую себя и других людей, и надо, чтобы кто-то мотивировал меня. Больше всего меня вдохновляет идея, чтобы люди, которые смотрят мои видео и программы, верили, что в любом возрасте, весе, с любым количеством детей, твоя жизнь может быть другой, лучшей и это зависит только от тебя", – сказала и сцены Наталья Холоденко, получая награду.

Наталья Холоденко победила в номинации "Психология и саморазвитие"
Наталья Холоденко победила в номинации "Психология и саморазвитие"
Фото: Канал "Украина"

Наталья Холоденко имеет многолетний практический опыт психолога, ведет собственный блог и строит карьеру на телевидении. Является соведущей вечернего развлекательного шоу "Без паники", где ее партнерами выступают шоумен Александр Скичко, юмористы Сергей Середа и Вадим Новицкий.

Смотрите программу "Без паники" на канале "Украина" каждый вторник в 23:20.

Отметим, этой весной Холоденко стала матерью во второй раз. Дочь назвала Вивьен. Также телеведущая воспитывает сына Лариона от первого брака.

Смотрите видео с церемонии вручения премии "Женщина Украины 2019":

Напомним, Светлана Тарабарова крестила сына. В сети уже появились первые фото.

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