Наталья Холоденко попала в неприятную ситуацию: подробности

Звездному психологу прислали письмо с претензией на 500 тысяч гривен

На Наталью Холоденко, которая недавно впервые показала дочь Вивьен, могут подать в суд. Звездный психолог решила возобновить курс онлайн-тренингов, который проводился пять лет назад. Он назывался "Супервумен". Но на этот раз женщина с удивлением узнала, что название запатентовали. И ей поступило официальное письмо-предупреждение.

"Когда нас попросили не использовать слово, указали, какие варианты слов они употребляют. И мы изменили слово "супервумен" на "супервимен", чтобы не путать людей, которые уже купили тренинги", – рассказала Наталья.

Подробнее о скандале вокруг Натальи Холоденко смотрите в видео:

Но из-за этого ей сразу прислали письмо с претензией на 500 тысяч гривен от тренера по личностному развитию – Екатерины Смотрич, которая уверяет, что название "Супервумен" принадлежит именно ей.

"Откуда эта сумма 500 тысяч гривен, вы думаете, что я богатая женщина, я буду сейчас раздавать деньги", – негодует Холоденко.

Наталья утверждает, что обнародовала эту историю, дабы защитить себя. И показать пример, как надо противостоять в таких ситуациях.

Наталья Холоденко Фото: instagram.com/kholodenkon

В свою очередь, Екатерина Смотрич утверждает, что не предъявляла финансовых претензий Наталье Холоденко.

"Судового иска не было, финансовых претензий не было. Это очень легко проверить во всех финансовых реестрах. Мы написали два предупредительных письма, но столкнулись с человеком, который уверен, что можно поступать не по законам и не по правилам", – заявила Смотрич.

Адвокаты Натальи Холоденко утверждают, что патентные документы они не видели и сомневаются в их наличии. А вот Екатерина Смотрич показала журналистам программы "Зірковий шлях" документы, доказывающие – патент был.

Ранее мы также рассказали подробности роскошного крещения дочери Натальи Холоденко.

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