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Наталья Холоденко призналась, почему не выходит замуж за отца своего ребенка

Звездный психолог откровенно рассказала о личной жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:43

В жизни звездного психолога, 36-летней Натальи Холоденко, в последнее время происходят кардинальные изменения. Так, шоувумен заметно похудела, развелась, родила второго ребенка и сейчас живет с другим мужчиной, имя которого держит в секрете.

В рамках программы "Кава з перцем" на телеканале "Украина" Наталья Холоденко назвала нынешний вес, а также призналась, почему не оформляет отношения с отцом второго ребенка – дочери Вивьен.

- На сколько килограммов похудела Наталья Холоденко? Результат заметен невооруженным глазом. Ранее при росте 1 метр 64 сантиметра Холоденко весила 101 килограмм.

- Вес сейчас у меня где-то 72 килограмма.

- Сколько звездный психолог тратит на себя в месяц?

- Ну, когда я систематически посещаю косметолога и массажиста, фитнес-тренера, ну где-то 1,5-2 тысячи долларов. Но я ничего не колю, никакого ботокса, я не делаю никаких подтяжек, должны работать мышцы, кожа, а не уколы красоты.

- Кто отец второго ребенка Натальи Холоденко?

- Пока я приняла решение, что я не буду афишировать, кто отец моего ребенка. Давайте мы переживем, что он не мой первый муж, а я думаю, что когда я почувствую, что готова раскрывать эти отношения, тогда мы будем об этом говорить. Для меня это важно.

Наталья Холоденко
Наталья Холоденко
Фото: instagram.com/kholodenkon

- Почему Наталья Холоденко не регистрирует отношения с отцом своей дочери?

- Отношения у нас больше года. Предложение руки и сердца было, может, не столь романтично, как мне хотелось бы, но честно тебе скажу, что для меня вопрос регистрации отношений открыт. Я для себя не вижу пока в этом мотивации, я точно знаю, что развод – это не просто, и с юридической стороны, учитывая всю мою целостность, поэтому не знаю, я честно пока не настроена регистрировать отношения.

- Однако вы живете вместе?

- Ну конечно, да.

Как выяснилось, ее избранник также ранее был женат. И так же, как и Наталья, имеет ребенка от предыдущих отношений. Поэтому круг наших "подозреваемых" значительно сузился.

О том, как Наталья Холоденко познакомилась с нынешним избранником, почему пела на похоронах отца и кто является ее главным мотиватором – смотрите в сюжете "Зіркового шляху".

Ранее мы также писали, что квартиру Натальи Холоденко обокрали. Телеведущая рассекретила злоумышленника.

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