Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Наталья Холоденко рассказала, как исполнила последнюю волю отца

Узнайте, почему Наталья Холоденко пела на похоронах отца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01

Ведущая программы "Без паники" на телеканале "Украина", психолог Наталья Холоденко в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказала о личной драме, которая сделала ее сильнее.

Ее отец, Владимир Петрович, болел сахарным диабетом. Наталья даже на время перевезла отца в Киев. Она боролось за его жизнь, как могла. Тогда даже показалось, что болезнь отступила. Да и сам мужчина никак не выдавал своего плохого самочувствия.

"Он всегда был в хорошем настроении, он такой был позитивчик, но, когда брат позвонил и сказал, что он умер, я так этого не ожидала в тот момент, что я сидела и думаю: Боже мой, я просто сейчас не могу это осознать, и я не знаю, как это выдержать. Для меня это был такой удар под дых, когда ты так вдыхаешь, и не можешь выдохнуть, когда ты просто не знаешь даже, как с этим справиться", – делится психолог.

Наталья Холоденко
Наталья Холоденко
Фото: instagram.com/kholodenkon

Наталья Холоденко не просто взяла себя в руки, но даже исполнила последнюю волю своего отца – спела на его могиле любимую песню.

"Он мне когда-то рассказывал: у Леонида Быкова на похоронах спели "Клен кудрявый", а вот я хочу "Два кольори". И когда папа умер, я пригласила музыканта тогда. У нас это не принято, петь на похоронах, и я решила, что я спою папе эту песню. И стою, и думаю: Боже, ну это реально стыдно, просто люди сейчас не поймут, а там очень много людей было, папу очень любили. И я стою, думаю, сейчас я скажу этому музыканту, не надо играть, я не буду петь, потому что мне стыдно. Затем стою, и думаю, ну почему опять чье-то мнение должно определять мои решения, это обо мне, и о нем, и я это сделала", – говорит Холоденко.

И за 4 года, что нет ее отца, он как бы стал ее Ангелом-хранителем. Ведь именно после его смерти у женщины начался невероятный взлет в карьере. О феномене Холоденко заговорила вся Украина. Недавно Наталья получила премию "Женщина Украины 2019".

Ранее мы писали, что Наталья Холоденко рассказала, кто ее обокрал.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Наталья Холоденко призналась, почему не выходит замуж за отца своего ребенка Наталья Холоденко: «Для каждого должно стать правилом жизни заботиться о своих эмоциях» Наталья Холоденко: «Депрессия - это такая удобная система объяснений, почему ты можешь не работать над собой»
Наталья Холоденко родители звезд
Реклама

Новости партнеров

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
Алена Апина сняла на видео авиакатастрофу в Шереметьево
Алена Апина сняла на видео авиакатастрофу в Шереметьево
Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли
Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли

Популярные статьи

Сегодня, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам нужно смириться с ситуацией, а Львам – не делиться идеями

Вчера, 15:33Шоу-бизнес

Созданы друг для друга: Настя Каменских и Потап показали пляжные фото

Вчера, 12:42Fun

27 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:37Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Козерогам нужно приложить немного усилий, а Рыбам повезет в любви

26 маяFun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

26 маяШоу-бизнес

Тысячи поцелуев: Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца

26 маяFood

Как правильно заморозить кабачки на зиму

26 маяFun

Достопримечательности Киева: ТОП-10 интересных мест

26 маяПсихология

Гороскоп на неделю: Тельцам нужно завершить старые дела, а Ракам – необходим отпуск

26 маяАфиша

Куда пойти на День Киева 2019: ТОП интересных мест и мероприятий

26 маяШоу-бизнес

Софи Тернер кардинально сменила имидж

26 маяТехно

Windows 10 лишилась полезных функций: обзор проблем

25 маяСтиль

Дочь Сильвестра Сталлоне стала звездой красной дорожки в Каннах

25 маяWellness

Как снизить высокое давление: пять эффективных способов

25 маяШоу-бизнес

Honeymoon: Потап и Настя отправились в свадебное путешествие

Новости партнеров

Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин
Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Владимир Стержаков разоблачил дочь после повторного ДНК-теста
Владимир Стержаков разоблачил дочь после повторного ДНК-теста
Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов
Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов
Как спастись от клещей
Как спастись от клещей
Горячая ванна против пробежки: ученые удивили открытием
Горячая ванна против пробежки: ученые удивили открытием
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь