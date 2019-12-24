Наталья Холоденко впервые показала дочь Вивьен

Звезда украсила обложку глянца

Наталья Холоденко Фото: instagram.com/kholodenkon

Звездный психолог и телеведущая Наталья Холоденко в марте стала мамой во второй раз – у звезды родилась дочь Вивьен. Кто стал отцом ребенка – Наталья пока предпочитает держать в секрете и призналась, почему не выходит замуж за мужчину. А недавно Наталья Холоденко впервые показала лицо дочери Вивьен.

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"Я стала глубже, решительнее, резче. Какие-то вещи воспринимаю болезненно, чего не было прежде. А еще я начала чувствовать все тонкости и нюансы счастья. Стараюсь ощущать и пропускать через себя каждую его молекулу", – цитирует издание Наталью Холоденко.

instagram.com/kholodenkon

Напомним, недавно Наталья Холоденко рассказала, кто ее обокрал. Знаменитость рассказала, что когда она находилась на последних месяцах беременности, с ней случилось неприятность, которая заставила ее сомневаться в честности людей.

Ранее мы также писали, что в семье известной украинской ведущей и психолога Натальи Холоденко произошло важное и сакральное событие – крещение восьмимесячной дочери Вивьен. Кумовьями стали украинские звезды.

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