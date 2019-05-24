Наталья Могилевская, Ассия Ахат и другие звезды рассказали о курьезах с соседями

В День соседей знаменитости поделились забавными историями из жизни

Журналисты программы "Ранок з Україною", на телеканале "Україна" расспросили известных и успешных об их отношениях с соседями. Оказалось, соседка Ассии Ахат охотилась на кота певицы, а Наталию Могилевскую соседи выжили из собственного дома.

24 мая по всей Европе отмечают День соседей. Праздник придумали французы, чтобы напоминать нам о людях, с которыми мы живем рядом. В этот день программа "Ранок з Україною" узнала, по какой причине звезды не могут ужиться с соседями и почему иногда они в собственном доме живут, как в осаде.

Когда Наталия Могилевская стала популярной, соседи выжили ее из квартиры.

"Когда я стала популярной, то началось: "Вот эта Наташка вчерашняя!". И никто не был готов к тому, что пришел успех. Атмосфера была очень сложная и мне проще было переехать. Чтобы вы понимали, денег на новую квартиру у меня не было – популярность свалилась на меня неожиданно и из-за такой ситуации я год жила в санатории", – вспоминает Наталия Могилевская в эфире канала "Україна".

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Оказалось, чаще всего звезды не могут найти общий язык с соседями из-за пения. Анне Добрыдневой это хорошо известно.

"Однажды у меня была странная история с соседями. Это была арендованая квартира много лет назад. Я все время пою, играю – нахожусь в творческом процессе. А соседи сверху просто ненавидели музыку с детства и, как только я начинала петь, входила в кураж – они все время начинали стучать. В один момент я открываю дверь, а на ручке какая-то вареная лапша, то есть, что-то они не доели и пафосно высыпали это на мою дверь", – рассказала Анна Добрыднева в программе "Ранок з Україною".

А вот с телеведущим шоу "Дивовижні люди", "Зірковий шлях" и "Без паніки" Александром Скичко певица, наверное, нашла бы общий язык.

"Мой сосед решил, что он любит петь, и все время дома устраивал вечеринки караоке. И я мог проснуться в час ночи, а там "Шальная императрица" или еще какая-то песня, – ладно бы он исполнял ее хорошо", – комментирует телеведущий Александр Скичко в эфире канала "Україна".

Александр Скичко Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Фестиваль караоке закончился внезапно, когда сосед съехал, оставив Александра в тишине. А вот узнав историю Ассии Ахат, мысли о добрых соседях быстро развеиваются.

"Когда-то, еще в юности, мне очень не везло с соседкой. Я тогда жила в хрущевке со своей сестрой. И у нас был кот, который часто гулял на балконе, и баба Катя, которая жила этажом ниже, страшно ненавидела нашего кота. А он не ходил на улицу, и когда выходил в подъезд что-то разведать, она всячески пыталась его схватить", – поделилась историей Ассия Ахат.

Ассия Ахат Фото: instagram.com/ahhattassia

Снежана Егорова всегда готова дать отпор всем нарушителям тишины и покоя. Телеведущая признается, с соседями ей всегда везло.

"Или им везло со мной. Со мной лучше быть в дружеских отношениях, потому что я обычно люблю порядок, дисциплину и, если мне что-то не нравится, я очень быстро вызываю все соответствующие органы", – рассказала Снежана Егорова в эфире "Ранку з Україною".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Україна".

Ранее мы также писали, что Наталья Могилевская прокомментировала свое откровенное видео в Instagram.

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