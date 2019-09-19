Могилевская: "Еще два года назад я знала, что Зеленский станет президентом"

Певица вспомнила беседу с Владимиром Зеленским

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская, которая выпустила трогательную версию гимна Украины, стала тренером одной из команд шоу "Лига смеха" – "Винницкие". Артистка появлялась на сцене во многих миниатюрах. Так, в одной из них Наталья вместе с актрисой команды Ириной Сопонару показала, как правильно нужно проходить фейс-контроль в клубе.

Правда, в реальной жизни у певицы был опыт, когда ее не захотели пускать в заведение. "Это было в Голландии на улице гей-клубов, – призналась Могилевская. – Мы хотели с подружкой потусить, но ни в один клуб нас не пустили. По понятным причинам, ведь туда в принципе не пускали девушек. Но потом я встретила своих знакомых ребят, которые и помогли нам пройти фейс-контроль".

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

За кулисами Наталья Могилевская заявила, что о будущем президентстве Владимира Зеленского знала еще два года назад.

"Конечно, я очень рада за Владимира Зеленского. Более того, скажу честно, еще за два года до его президентства я предсказала ему, что такое может случиться. Это было на дне рождения Леонида Даниловича Кучмы. Мне кажется, на тот момент даже сам Владимир удивился моим словам", – вспомнила звезда.



Ранее мы также писали, что Наталья Могилевская обратилась за помощью к украинцам.

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